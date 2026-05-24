Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης

Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού, με 27,1% και 17 έδρες έναντι του ΑΚΕΛ (23,9% και 15 έδρες), έδειξε η καταμέτρηση μετά την ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Σημαντικά ενισχύθηκε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, που κερδίζει 8 έδρες. Ο Φειδίας Παναγιώτου επίσης μπαίνει στη Βουλή με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία και 4 έδρες.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση, καθώς κανένα κόμμα δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία.

Υψηλή συμμετοχή

Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν την υψηλή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Το ποσοστό προσέλευσης ανήλθε στο 66,4% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Συγκεκριμένα, 378.150 άτομα από σύνολο 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σ’ αυτές στις εκλογές, προσήλθαν στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ψηφοφόρων ήταν 63,9%. Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Οι πρώτες δηλώσεις

Οι ηγέτες των κομμάτων έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ΔΗΣΥ: Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα». «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

ΑΚΕΛ: Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο και τον λαό της

Ανοίγουμε μια νέα σελίδα, ανέφερε το απόψε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς δεν αύξησε μόνο τα ποσοστά, αλλά και τις ψήφους του.

Απόψε, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ξεκινά μια νέα, ανοδική πορεία. «Μια πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαμψη των ποσοστών μας και των ψήφων μας. Αλλά σηματοδοτεί και την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα του λαού, προς το ΑΚΕΛ». Δώσαμε όλοι μαζί, συνέχισε, μια πολύ δύσκολη μάχη, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κόντρα σε αυτές τις συνθήκες δείξαμε ποιο είναι το ΑΚΕΛ. «Αναστρέψαμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων και ώρα ανοίγουμε μια νέα σελίδα, πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

«Σήμερα λοιπόν, ανοίγουμε μια νέα σελίδα με αιχμή του δόρατος την κοινωνία και τα συμφέροντα των πολλών. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο μας, για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας. Μια νέα σελίδα για μια μεγάλη προοδευτική συσπείρωση απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά, για να στηρίξουμε ξανά την δημοκρατία. Αυτοί είμαστε εμείς» είπε.

ΔΗΚΟ: Αυτό που πετύχαμε είναι άθλος

«Αυτό που έχει πετύχει το ΔΗΚΟ κάτω από αυτές τις περιστάσεις είναι ένας άθλος», δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος Ν. Παπαδόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, αναφέροντας ότι στον προεκλογικό κυριάρχησε ένα περιβάλλον τοξικότητας και διαμαρτυρίας. Είπε ότι το αποψινό αποτέλεσμα εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για την κοινωνία και ότι τα φαινόμενα απαξίωσης θεσμών εντείνονται, ενώ έδωσε υπόσχεση ότι το ΔΗΚΟ ξεκινά από αύριο προσπάθειες για άμεση συνένωση του κεντρώου χώρου.

Η φωνή του κέντρου και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δεν πρόκειται να χαθεί διαμήνυσε. «Ξεκινά ένα νέο ξεκίνημα για ανασύνταξη αυτού του χώρου και υποσχόμαστε όλοι μαζί σύντομα το κέντρο είναι εδώ ενωμένο δυνατό», είπε.

ΑΛΜΑ: «Από αύριο τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις»

«Από αύριο τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις», δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος «Άλμα», Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ευχαρίστησε του πολίτες που, όπως ανέφερε, «κώφευσαν στις πιέσεις και στην κινδυνολογία» και στήριξαν το Άλμα με την ψήφο τους. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τους 56 υποψηφίους και τους εθελοντές του κινήματος για την προσπάθεια του τελευταίου έτους.

Όπως ανέφερε, «από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, το Άλμα θα εκπροσωπηθεί στη νέα Βουλή με τέσσερις ή πέντε βουλευτές», οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπερασπίζονται τη διαφάνεια, τα δικαιώματα των πολιτών και το κράτος δικαίου, ενώ θα αντιπαρατίθενται σε «μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Σε ερώτηση κατά πόσο ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028, διευκρίνισε ότι ουδέποτε έθεσε τη δική του υποψηφιότητα ως αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση των πολιτικών στόχων του κινήματος, προσθέτοντας πως «ακριβώς αυτό καταρρίπτει έναν παντελώς έωλο ισχυρισμό ότι όλα αυτά είχαν προσωποπαγή κίνητρα».

Άμεση Δημοκρατία: Επιτέλους στη Βουλή, είπε ο Φειδίας Παναγιώτου

Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου, είπε ο Πρόεδρός της Φειδίας Παναγιώτου, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που πήγε να μας ψηφίσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι έχει πάρα πολλά άτομα που δούλεψαν για αυτό το ποσοστό και για αυτή τη στιγμή και για αυτή τη νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δούλεψαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι τώρα ξεκινά η ζωή της Άμεσης Δημοκρατίας, τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία και επίσημα. Ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μάμας μας και πρέπει να αποδείξουμε και στον υπόλοιπο κυπριακό λαό την αξία μας και σιγά – σιγά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν θα μείνει στην Ευρωβουλή ή αν θα επιλέξει το Κοινοβούλιο της Κύπρου, ο κ. Παναγιώτου είπε πως δεν θα προβεί ακόμα σε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να διαβουλευτώ με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου, και θα αποφασίσουμε» αν και πρόσθεσε ότι «αλλά δεν ξέρω αν εκλέγηκα κιόλας. Επομένως, να μην σούζουμε τα πόδια μας πριν καβαλικέψουμε. Θα δούμε τα αποτελέσματα και μετά θα αποφασίσουμε».

Αναφορικά με το ποσοστό που εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «δεν αναμέναμε ψηλό ποσοστό. Εμείς ο στόχος μας ήταν να κάνουμε εκείνο που μπορούσαμε 100% και να δώσουμε 100% της προσπάθειας που μπορούσαμε. Τώρα είμαστε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το 100% της προσπάθειας που μπορούμε. Εμείς δεν είμαστε δυσαρεστημένοι από το ποσοστό. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε», συμπλήρωσε.

ΕΛΑΜ: Διπλασιάσαμε τις έδρες μας

Το ακροδεξιό ΕΛΑΜ έχει πετύχει τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική νίκη από τα παραδοσιακά κόμματα, από τα κόμματα που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο, αλλά και από τους νεότερους σχηματισμούς, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στη Βουλή, έχοντας διπλασιάσει τις έδρες του εντός του κοινοβουλίου, δήλωσε απόψε ο Πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου.

«Προς τους πολίτες απευθυνόμαστε για να γνωρίζουν ότι από αύριο ξεκινά η σοβαρή δουλειά. Πετύχαμε μια σημαντική, μια τεράστια νίκη, το ΕΛΑΜ έχει διπλασιάσει τις έδρες του εντός του κοινοβουλίου. Το αντιλαμβανόμαστε ως μεγαλύτερη ευθύνη που μας αναλογεί πλέον για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού τα επόμενα πέντε χρόνια και η υπόσχεσή μας είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά για να δικαιώσουμε την επιλογή τους», ανέφερε.