Βρετανία: Στα 27 αυξήθηκαν τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα της επιδημίας μηνιγγίτιδας
Ήδη μια μαθήτρια λυκείου 18 ετών και ένας φοιτητής του πανεπιστημίου του Κεντ, ηλικίας 21 ετών, έχουν πεθάνει
Στα 27, από 20 που ήταν χθες Τετάρτη, έφτασαν τα κρούσματα επιδημίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας που έχουν οφείλεται στον μηνιγγιτιδόκοκκο – από τα οποία τα 15 επιβεβαιώνονται και 12 εξακολουθούν να ελέγχονται—, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της Αγγλίας, ενώ ήδη δύο νέοι έχουν άνθρωποι τη ζωή τους.
«Προληπτική θεραπεία με αντιβίωση Μαρτίου εξακολουθεί να χορηγείται στους φοιτητές του πανεπιστημίου Κεντ, καθώς και σε όποιο πρόσωπο πήγε στο Club Chemistry στο Κάντερμπουρι από τις 5 ως τις 7», επεσήμανε η υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKHSA).
Εξάλλου χθες ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας Β στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου του Κεντ, η οποία «αν εγκατάσταση, θα επεκταθεί», διευκρίνισε η UKHSA.
Δηλώσεις Στάρμερ
Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, που έχει χαρακτηρίσει την επιδημία «πρωτοφανή», σήμερα να λειτουργεί κέντρο εμβολιασμού στο Κεντ. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα περισσότερα κρούσματα συνδέονται με το Club Chemistry όπου συχνάζουν φοιτητές του πανεπιστημίου του Κεντ.
Στη διάρκεια των τριών επίμαχων ημερών στις αρχές Μαρτίου στο κλαμπ αυτό πήγαν περίπου 2.000 άνθρωποι.
Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε χθες όσους βρέθηκαν στο κλαμπ να ενημερώσουν τις αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν αντιβιοτική θεραπεία.
Ήδη μια μαθήτρια λυκείου 18 ετών και ένας φοιτητής του πανεπιστημίου του Κεντ, ηλικίας 21 ετών, έχουν πεθάνει.
Παράλληλα ένα κρούσμα έχει αναφερθεί στη Γαλλία, με το Υπουργείο Υγείας της χώρας να επιβεβαιώνει χθες ότι ένα πρόσωπο που πήγε στο πανεπιστήμιο του Κεντ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις