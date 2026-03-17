Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Βρετανία λόγω σοβαρής έξαρσης κρουσμάτων μηνιγγίτιδας, στην περιοχή του Κεντ, με επίκεντρο το Καντέρμπερι. Οι αρχές προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, διανέμοντας προληπτικά αντιβιοτικά σε χιλιάδες φοιτητές και νέους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη διασπορά της νόσου.

Ήδη δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μία μαθήτρια λυκείου, η Ζουλιέτ από σχολείο και ένας 21χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ. Τουλάχιστον 11 ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν όσους ήρθαν σε επαφή με κρούσματα, ιχνηλατώντας τις κινήσεις τους από κλαμπ και πάρτι μέχρι εστίες και σχολεία

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Κεντ δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ απεβίωσε μετά από κρούσμα διηθητικής μηνιγγίτιδας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του φοιτητή, τους φίλους του και την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας. Συνεργαζόμαστε στενά με τις ομάδες δημόσιας υγείας και είμαστε σε επαφή με το προσωπικό και τους φοιτητές για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τις συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζονται».

Χθες οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κεντ θύμισαν έντονα την περίοδο της πανδημίας. Φοιτητές με μάσκες σχημάτισαν ουρές προκειμένου να λάβουν προληπτική αγωγή.

Sky News speaks to Josh who found out that his sister has been hospitalised as an outbreak of meningitis hits the Canterbury area of Kent. He is queuing for antibiotics after a possible exposure to the infection Read more: https://t.co/YpTDxQG49X 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/0FPOGtrHv0 — Sky News (@SkyNews) March 16, 2026

Η επιδημία φέρεται να συνδέεται με νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπερι, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με την Telegraph.

Οι αρχές έχουν ήδη αποστείλει οδηγίες σε χιλιάδες φοιτητές και εργαζομένους του Πανεπιστημίου του Κεντ, ενώ όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα καλούνται να λάβουν άμεσα θεραπεία, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Παράλληλα, όσοι επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου καλούνται να προσέλθουν σε ειδικά ιατρεία για προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών.

Βρετανία: Μηνιγγίτιδα Β το στέλεχος πίσω από τα κρούσματα

Η επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ αποδίδεται στο στέλεχος MenB (ομάδα Β), όπως αποκάλυψε σήμερα η κυβέρνηση.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι ορισμένα κρούσματα μηνιγγίτιδας έχουν επιβεβαιωθεί ως MenB και θα επιβεβαιώσει άλλα κρούσματα «όταν έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα».

More than 30,000 people in Canterbury have been sent warnings to be vigilant of meningitis symptoms, after two people have died.#Kent #meningitis pic.twitter.com/Cq1Y6vjcmq — Channel 5 News (@5_News) March 16, 2026

Η μηνιγγίτιδα Β είναι η πιο συχνή αιτία μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο τακτικός εμβολιασμός κατά του στελέχους για βρέφη και μικρά παιδιά ξεκίνησε μόλις το 2015. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα γενιά εφήβων και φοιτητών δεν καλύπτεται – και αντ’ αυτού τους προσφέρθηκαν εμβολιασμοί κατά άλλων στελεχών όταν ήταν 13 ή 14 ετών, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η μηνιγγίτιδα μεταδίδεται μέσω στενής επαφής. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την έξαρση «ασυνήθιστη» και εικάζουν ότι μπορεί να οφείλεται σε μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού μετά την πανδημία Covid-19, αλλά και σε πιθανό νέο στέλεχος με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Φόβοι για εξάπλωση της νόσου

Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες στο Club Chemistry στο Καντέρμπερι, όπου ενδέχεται να ξεκίνησε η διασπορά και καλούν χιλιάδες νέους που μπορεί να βρέθηκαν στον χώρο στις 5, 6 ή 7 Μαρτίου να εμφανιστούν ώστε να λάβουν προληπτική θεραπεία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η κοινή χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων να συνέβαλε στην ταχύτερη μετάδοση καθώς δύο κορίτσια, που λέγεται ότι βρέθηκαν στο κλαμπ και μοιράζονταν τσιγάρα μεταξύ τους, εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ανησυχία προκαλεί η πιθανή γεωγραφική εξάπλωση της νόσου, καθώς κρούσμα σε μαθητή έχει επιβεβαιωθεί και εκτός Καντέρμπερι,, ενώ εξετάζεται και πιθανό κρούσμα σε γυναίκα στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αγόρι περίπου 17 ετών είναι σε τεχνητό κώμα μετά από πάρτι σε σπίτι στο Whitstable το Σάββατο στο οποίο παιδιά πήγαν παίρνοντας λεωφορείο από το Καντέρμπερι, στο οποίο επέβαιναν και φοιτητές του πανεπιστημίου του Κεντ.

Έντονη κριτική στις υγειονομικές υπηρεσίες για καθυστερημένη αντίδραση

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δέχεται κριτική για καθυστερημένη αντίδραση, καθώς ενημέρωσε το κοινό σχεδόν 24 ώρες μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων. Η υπηρεσία ενημερώθηκε για μια «συστάδα κρουσμάτων» στην περιοχή το Σάββατο το βράδυ και ανακοίνωσε την Κυριακή τα σχέδια για χορήγηση αντιβιοτικών σε ορισμένους φοιτητές της περιοχής.

Ειδικοί και γονείς επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση αυτή ενδέχεται να επέτρεψε τη διασπορά, καθώς πολλοί φοιτητές ταξίδεψαν για να περάσουν τη Γιορτή της Μητέρας με τις οικογένειές τους.

Πρώην αξιωματούχος υγείας κατηγόρησε την UKHSA ότι δεν ενήργησε αρκετά γρήγορα και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «μάθει από την πανδημία (Covid)». «Θα έχουν επικεντρωθεί υπερβολικά στη συζήτηση για την επιστήμη της νόσου και δεν έχουν σκεφτεί πολύ πώς συμπεριφέρονται στην πραγματικότητα οι πραγματικοί άνθρωποι», δήλωσε στην Telegraph. «Πιθανότατα δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι εκατοντάδες φοιτητές πήγαν στα σπίτια τους το περασμένο Σαββατοκύριακο για να δουν την οικογένειά τους για την Ημέρα της Μητέρας. Ως αποτέλεσμα, δεν ενήργησαν αρκετά γρήγορα», συνέχισε.