17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Βρετανία: Συναγερμός για κρούσματα μηνιγγίτιδας μετά από πάρτι – Δύο νεκροί, ουρές για αντιβιοτικά
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 12:12

Βρετανία: Συναγερμός για κρούσματα μηνιγγίτιδας μετά από πάρτι – Δύο νεκροί, ουρές για αντιβιοτικά

Η έξαρση μηνιγγίτιδας τύπου Β στο Κεντ στη Βρετανία έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές και φόβους για εξάπλωση.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Βρετανία λόγω σοβαρής έξαρσης κρουσμάτων μηνιγγίτιδας, στην περιοχή του Κεντ, με επίκεντρο το Καντέρμπερι. Οι αρχές προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, διανέμοντας προληπτικά αντιβιοτικά σε χιλιάδες φοιτητές και νέους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη διασπορά της νόσου.

Ήδη δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μία μαθήτρια λυκείου, η Ζουλιέτ από σχολείο και ένας 21χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ. Τουλάχιστον 11 ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν όσους ήρθαν σε επαφή με κρούσματα, ιχνηλατώντας τις κινήσεις τους από κλαμπ και πάρτι μέχρι εστίες και σχολεία

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Κεντ δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ απεβίωσε μετά από κρούσμα διηθητικής μηνιγγίτιδας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του φοιτητή, τους φίλους του και την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας. Συνεργαζόμαστε στενά με τις ομάδες δημόσιας υγείας και είμαστε σε επαφή με το προσωπικό και τους φοιτητές για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τις συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζονται».

Χθες οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κεντ θύμισαν έντονα την περίοδο της πανδημίας. Φοιτητές με μάσκες σχημάτισαν ουρές προκειμένου να λάβουν προληπτική αγωγή.

Η επιδημία φέρεται να συνδέεται με νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπερι, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με την Telegraph.

Οι αρχές έχουν ήδη αποστείλει οδηγίες σε χιλιάδες φοιτητές και εργαζομένους του Πανεπιστημίου του Κεντ, ενώ όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα καλούνται να λάβουν άμεσα θεραπεία, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Παράλληλα, όσοι επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου καλούνται να προσέλθουν σε ειδικά ιατρεία για προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών.

Βρετανία: Μηνιγγίτιδα Β το στέλεχος πίσω από τα κρούσματα

Η επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ αποδίδεται στο στέλεχος MenB (ομάδα Β), όπως αποκάλυψε σήμερα η κυβέρνηση.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι ορισμένα κρούσματα μηνιγγίτιδας έχουν επιβεβαιωθεί ως MenB και θα επιβεβαιώσει άλλα κρούσματα «όταν έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα».

Η μηνιγγίτιδα Β είναι η πιο συχνή αιτία μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο τακτικός εμβολιασμός κατά του στελέχους για βρέφη και μικρά παιδιά ξεκίνησε μόλις το 2015. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα γενιά εφήβων και φοιτητών δεν καλύπτεται – και αντ’ αυτού τους προσφέρθηκαν εμβολιασμοί κατά άλλων στελεχών όταν ήταν 13 ή 14 ετών, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η μηνιγγίτιδα μεταδίδεται μέσω στενής επαφής. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την έξαρση «ασυνήθιστη» και εικάζουν ότι μπορεί να οφείλεται σε μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού μετά την πανδημία Covid-19, αλλά και σε πιθανό νέο στέλεχος με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Φόβοι για εξάπλωση της νόσου

Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες στο Club Chemistry στο Καντέρμπερι, όπου ενδέχεται να ξεκίνησε η διασπορά και καλούν χιλιάδες νέους που μπορεί να βρέθηκαν στον χώρο στις  5, 6 ή 7 Μαρτίου να εμφανιστούν ώστε να λάβουν προληπτική θεραπεία.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν όσους ήρθαν σε επαφή με κρούσματα, ιχνηλατώντας τις κινήσεις τους από κλαμπ και πάρτι μέχρι εστίες και σχολεία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η κοινή χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων να συνέβαλε στην ταχύτερη μετάδοση καθώς δύο κορίτσια, που λέγεται ότι βρέθηκαν στο κλαμπ και μοιράζονταν τσιγάρα μεταξύ τους, εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ανησυχία προκαλεί η πιθανή γεωγραφική εξάπλωση της νόσου, καθώς κρούσμα σε μαθητή έχει επιβεβαιωθεί και εκτός Καντέρμπερι,, ενώ εξετάζεται και πιθανό κρούσμα σε γυναίκα στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αγόρι περίπου 17 ετών είναι σε τεχνητό κώμα μετά από πάρτι σε σπίτι στο Whitstable το Σάββατο στο οποίο παιδιά πήγαν παίρνοντας λεωφορείο από το Καντέρμπερι, στο οποίο επέβαιναν και φοιτητές του πανεπιστημίου του Κεντ.

Έντονη κριτική στις υγειονομικές υπηρεσίες για καθυστερημένη αντίδραση

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δέχεται κριτική για καθυστερημένη αντίδραση, καθώς ενημέρωσε το κοινό σχεδόν 24 ώρες μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων. Η υπηρεσία ενημερώθηκε για μια «συστάδα κρουσμάτων» στην περιοχή το Σάββατο το βράδυ και ανακοίνωσε την Κυριακή τα σχέδια για χορήγηση αντιβιοτικών σε ορισμένους φοιτητές της περιοχής.

Ειδικοί και γονείς επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση αυτή ενδέχεται να επέτρεψε τη διασπορά, καθώς πολλοί φοιτητές ταξίδεψαν για να περάσουν τη Γιορτή της Μητέρας με τις οικογένειές τους.

Πρώην αξιωματούχος υγείας κατηγόρησε την UKHSA ότι δεν ενήργησε αρκετά γρήγορα και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «μάθει από την πανδημία (Covid)». «Θα έχουν επικεντρωθεί υπερβολικά στη συζήτηση για την επιστήμη της νόσου και δεν έχουν σκεφτεί πολύ πώς συμπεριφέρονται στην πραγματικότητα οι πραγματικοί άνθρωποι», δήλωσε στην Telegraph. «Πιθανότατα δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι εκατοντάδες φοιτητές πήγαν στα σπίτια τους το περασμένο Σαββατοκύριακο για να δουν την οικογένειά τους για την Ημέρα της Μητέρας. Ως αποτέλεσμα, δεν ενήργησαν αρκετά γρήγορα», συνέχισε.

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Κόσμος
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Σύνταξη
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 11:31

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Σύνταξη
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Σύνταξη
New York Times 17.03.26

Τι απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από την Κούβα

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Σύνταξη
«Θέλω να μάθω το λόγο» 17.03.26

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ

Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη Θεσσαλονίκη 17.03.26

Καταδικάστηκε η 23χρονη συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της

Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών - «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας», το μήνυμα Κικίλια

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Σύνταξη
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Σύνταξη
Έρχεται! 17.03.26

Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλάδα 17.03.26

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Σύνταξη
Κρήτη 17.03.26

Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

