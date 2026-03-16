Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ξέσπασμα μηνιγγίτιδας, συμπεριλαμβανομένου ενός φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, άλλα 11 άτομα από την περιοχή του Καντέρμπουρι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή και φέρονται να είναι σοβαρά άρρωστα.

Είναι κατανοητό ότι οι περισσότεροι είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών και αρκετοί είναι φοιτητές του πανεπιστημίου.

18-21 ετών οι δύο νεκροί από μηνιγγίτιδα

Και οι δύο άνθρωποι που πέθαναν από την «διηθητική» μηνιγγίτιδα πιστεύεται ότι είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών, ενώ εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Κεντ επιβεβαίωσε ότι ο ένας από τους δύο ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο.

Περισσότεροι από 30.000 φοιτητές, προσωπικό και οι οικογένειές τους επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) για να τους ενημερώσουν για την κατάσταση.

Η μηνιγγίτιδα είναι μια λοίμωξη των προστατευτικών μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να είναι σοβαρή εάν δεν αντιμετωπιστεί επειγόντως.

Ένας εκπρόσωπος της UKHSA δήλωσε ότι προετοιμάζει αντιβιοτικά για ορισμένους μαθητές στην περιοχή του Καντέρμπουρι μετά το ξέσπασμα και ότι το συγκεκριμένο στέλεχος της νόσου δεν έχει εντοπιστεί.

Μια επιστολή της UKHSA προς τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου του Κεντ, την οποία είδε το BBC, ανέφερε ότι όσοι ζουν και εργάζονται σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα στην πανεπιστημιούπολη θα πρέπει να λαμβάνουν αντιβιοτικά «χωρίς καθυστέρηση».

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο αναφέρει: «Η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας».

«Συνεργαζόμαστε στενά με ομάδες δημόσιας υγείας και είμαστε σε επαφή με το προσωπικό και τους φοιτητές για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τις συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζονται».

Το BBC κατανοεί ότι το ξέσπασμα πιστεύεται ότι συνδέεται με μια κοινωνική εκδήλωση στο Καντέρμπουρι, στην οποία παρευρέθηκαν ορισμένοι από όσους αρρώστησαν.

Ειδικοί στην UKHSA παίρνουν συνεντεύξεις από τους πληγέντες για να εντοπίσουν στενές επαφές, δήλωσε εκπρόσωπος.

Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας

Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας και της σήψης περιλαμβάνουν: