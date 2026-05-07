Ο χανταϊός που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius οδήγησε στην απόφαση να απαγορευτεί ο ελλιμενισμός του στα Κανάρια Νησιά.

Μετά από διαβουλεύσεις των τοπικών αρχών και του Υπουργείου Υγείας της Ισπανίας, το πλοίο, που αναμένεται την Κυριακή, θα παραμείνει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Τενερίφης και δεν θα δέσει στο λιμάνι.

Πρόληψη και υγρός καθαρισμός αποτελούν τα βασικά μέτρα προστασίας από τον σπάνιο χανταϊό

Οι 147 επιβάτες δεν θα αποβιβαστούν κανονικά, αλλά θα μεταφερθούν με μικρότερα σκάφη απευθείας στο αεροδρόμιο για άμεσο επαναπατρισμό, μόλις οι πτήσεις τους είναι έτοιμες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις νοσούντες είχαν ήδη απομακρυνθεί αεροπορικώς νωρίτερα από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Όταν ο χανταϊός χτύπησε τα Ιωάννινα

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο χανταϊός κυκλοφορεί στη Βορειοδυτική Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του ’80. Μια σημαντική επιδημία ξέσπασε το 1985 στην Ήπειρο, όπου οκτώ άτομα νοσηλεύτηκαν με αιμορραγικό πυρετό και νεφρικές επιπλοκές. Έως το 1990 προστέθηκαν άλλα 24 κρούσματα, πλήττοντας κυρίως υλοτόμους, κτηνοτρόφους και αγρότες ορεινών περιοχών, οι οποίοι μολύνθηκαν μέσω επαφής με τρωκτικά. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς, μάλιστα, εμφάνισαν μακροχρόνια προβλήματα στα νεφρά.

Από τη δεκαετία του ’90 και μετά, τα περιστατικά στη χώρα είναι σποραδικά, αν και σε ορισμένες περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας το 4% του πληθυσμού βρέθηκε να φέρει αντισώματα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) επιβεβαιώνουν ότι η νόσος παραμένει σπάνια, με μόλις επτά καταγεγραμμένα κρούσματα συνολικά στην Ελλάδα την περίοδο 2019-2023.

Ο ιός των τρωκτικών

Ο χανταϊός, παρά την πρόσφατη ανησυχία που προκάλεσαν τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο, παραμένει ένας σπάνιος ιός που πηγάζει από τα τρωκτικά και, κατά κανόνα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μόλυνση συμβαίνει κυρίως όταν εισπνέουμε σκόνη αναμεμειγμένη με ούρα, σάλιο ή περιττώματα ποντικιών.

Αρχικά εκδηλώνεται σαν απλή γρίπη (πυρετός, μυαλγίες, κόπωση), όμως σε κάποιες περιπτώσεις εξελίσσεται σε σοβαρές αναπνευστικές ή νεφρικές βλάβες. Επειδή πρόκειται για ιογενή λοίμωξη χωρίς ειδικό φάρμακο ή εμβόλιο, η θεραπεία είναι αποκλειστικά υποστηρικτική. Γι’ αυτό η έγκαιρη ιατρική εξέταση είναι κρίσιμη, αν εμφανιστούν συμπτώματα μετά από παραμονή σε «ύποπτους» χώρους, όπως παλιές αποθήκες, στάβλους ή κλειστά εξοχικά.

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού, αλλά απαιτείται σωστή πρόληψη. Ο χρυσός κανόνας καθαρισμού είναι ένας: ποτέ δεν σκουπίζουμε «στεγνά» επιφάνειες με ίχνη τρωκτικών, για να μη σηκωθεί σκόνη. Πρώτα αερίζουμε καλά, φοράμε γάντια, ψεκάζουμε γενναιόδωρα με χλωρίνη και καθαρίζουμε μόνο με υγρά μέσα.