Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει το ξέσπασμα του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, για την πιθανότητα διασποράς σε διάφορες χώρες μέσω των 40 επιβατών που αποβιβάστηκαν προτού γίνει αντιληπτή η μόλυνση.

Τρεις άνθρωποι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ μια αεροσυνοδός της ολλανδικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται ήδη σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ με πιθανά συμπτώματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πιστεύεται ότι έχουν μολυνθεί συνολικά οκτώ.

Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν πιθανά κρούσματα ή επαφές κρουσμάτων, την ώρα που 146 επιβάτες από 23 χώρες βρίσκονται ακόμα στο κρουαζιερόπλοιο της Oceanwide Expeditions, το οποίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια Νησιά αύριο Σάββατο.

Το πρώτο ύποπτο κρούσμα στο πλοίο ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, που παρουσίασε υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακούς πόνους και διάρροια, ο οποίος κατέληξε στις 11 Απριλίου, προκαλώντας συναγερμό στο πλήρωμα και στους επιβάτες. Η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, στο βρετανικό έδαφος της Αγίας Ελένης, περίπου 1.200 μίλια ανοικτά των ακτών της Αφρικής.

Η 69χρονη σύζυγός του ταξίδεψε από εκεί με αεροπλάνο στη Νότια Αφρική, κατέρρευσε όμως στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε σε νοσοκομείο στις 26 Απριλίου. Αυτό σήμανε συναγερμό στον ΠΟΥ, ο οποίος προχώρησε στην αναζήτηση των 82 επιβατών με τους οποίους συνταξίδεψε και τους εξαμελούς πληρώματος.

Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν πιθανά κρούσματα ή επαφές κρουσμάτων

Την εικόνα πανικού πάνω στο πλοίο περιέγραψε στο CNN ο γιατρός Στίβεν Κόρνφελντ, ο οποίος ταξίδευε ως επιβάτης αλλά αναγκάστηκε να αναλάβει δράση όταν ασθένησε ο γιατρός του πληρώματος. «Μέσα σε 12 έως 24 ώρες έγινε ξεκάθαρο ότι αρκετοί άνθρωποι αρρώσταιναν και η κατάσταση χειροτέρευε γρήγορα. Βρέθηκα ουσιαστικά να λειτουργώ ως γιατρός του πλοίου», δήλωσε ο ίδιος.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στα Κανάρια Νησιά

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά. Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα. «Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά την αντίθεση που έχουν εκφράσει οι τοπικές αρχές. «Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», είπε από την πλευρά της η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να αναλάβουν τους πολίτες τους ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Οι χώρες που βρίσκονται σε επιφυλακή

Στην Ολλανδία, νοσηλεύονται τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από το MV Hondius, ενώ εξετάζονται και όσοι ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα κατά τη διάρκεια πτήσεων. Ανάμεσά τους βρίσκεται η αεροσυνοδός της KLM.

Στην Ελβετία, ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα βρέθηκε θετικός και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο Βρετανοί βρίσκονται σε απομόνωση στα σπίτια τους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση επαφών και άλλων επιβατών.

Στη Γαλλία οι αρχές παρακολουθούν οκτώ ανθρώπους που θεωρούνται στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Στη Νότια Αφρική, βρετανός επιβάτης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθούνται επιβάτες σε πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, το Τέξας, η Τζόρτζια, η Αριζόνα και η Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα.

Στον Καναδά, τρία άτομα έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Στη Σιγκαπούρη, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 60 ετών βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Παρά την ανησυχία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι, αν και είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε για επιδημία ούτε για πανδημία αντίστοιχη του κορονοϊού.