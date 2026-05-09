Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 10:22

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Στα Κανάρια Νησιά μεταβαίνει σήμερα, Σάββατο, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο ξέσπασε χανταϊός.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου ξέσπασε χανταϊός αναμένεται να φτάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα συνοδεύσει τους ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη για να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», διευκρίνισαν πηγές σχετικές με το ζήτημα.

Το κρουαζιερόπλοιο – με 146 επιβάτες από 23 χώρες – αναμένεται να φτάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή, δήλωσαν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας. Αξιωματούχος από την τοπική κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων δήλωσε ότι η αποβίβαση των επιβατών πρέπει να γίνει κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη Δευτέρα, το «μοναδικό παράθυρο» ευκαιρίας λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πιστεύεται ότι έχουν μολυνθεί συνολικά οκτώ άνθρωποι. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ μια αεροσυνοδός της ολλανδικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται ήδη σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ με πιθανά συμπτώματα.

Ανησυχία για όσους είχε αποβιβαστεί πριν γίνει γνωστή η μόλυνση από χανταϊό

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, προτού γίνει αντιληπτή η μόλυνση, προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση, προτού εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από τους επιβάτες αυτούς.

Το πρώτο ύποπτο κρούσμα στο πλοίο ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, που παρουσίασε υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακούς πόνους και διάρροια, ο οποίος κατέληξε στις 11 Απριλίου, προκαλώντας συναγερμό στο πλήρωμα και στους επιβάτες. Η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, στο βρετανικό έδαφος της Αγίας Ελένης, περίπου 1.200 μίλια ανοικτά των ακτών της Αφρικής.

Η 69χρονη σύζυγός του ταξίδεψε από εκεί με αεροπλάνο στη Νότια Αφρική, κατέρρευσε όμως στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε σε νοσοκομείο στις 26 Απριλίου. Αυτό σήμανε συναγερμό στον ΠΟΥ, ο οποίος προχώρησε στην αναζήτηση των 82 επιβατών με τους οποίους συνταξίδεψε και τους εξαμελούς πληρώματος.

Την εικόνα πανικού πάνω στο πλοίο περιέγραψε στο CNN ο γιατρός Στίβεν Κόρνφελντ, ο οποίος ταξίδευε ως επιβάτης αλλά αναγκάστηκε να αναλάβει δράση όταν ασθένησε ο γιατρός του πληρώματος. «Μέσα σε 12 έως 24 ώρες έγινε ξεκάθαρο ότι αρκετοί άνθρωποι αρρώσταιναν και η κατάσταση χειροτέρευε γρήγορα. Βρέθηκα ουσιαστικά να λειτουργώ ως γιατρός του πλοίου», δήλωσε ο ίδιος.

ΠΟΥ: Μικρός ο κίνδυνος διασποράς στον γενικό πληθυσμό

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η εστία του χανταϊού που δηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε την αρχή μιας επιδημίας ούτε την αρχή μιας πανδημίας. Αντιθέτως, όπως δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοβ από το Τμήμα Πρόληψης και Προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες, «είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές».

Να σημειωθεί ότι για τον χανταϊό, που είναι σπάνιος, ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί εμβόλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα μείνει περιορισμένο, αν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη».

Όπως έχει διαβεβαιώσει, ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι πολύ μικρός. «Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Ακολούθως διευκρίνισε: «Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα. Αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (…) Δεν πρόκειται για νέα Covid-19».

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου. «Η πιθανότητα μόλυνσης στην Ουσουάια είναι πρακτικά μηδενική», δήλωσε την Παρασκευή ο Χουάν Πετρίνα, αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία της Γης του Πυρός, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι χώρες που βρίσκονται σε επιφυλακή

Στην Ολλανδία, νοσηλεύονται τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από το MV Hondius, ενώ εξετάζονται και όσοι ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα κατά τη διάρκεια πτήσεων. Ανάμεσά τους βρίσκεται η αεροσυνοδός της KLM.

Στην Ελβετία, ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα βρέθηκε θετικός και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο Βρετανοί βρίσκονται σε απομόνωση στα σπίτια τους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση επαφών και άλλων επιβατών.

Στη Γαλλία οι αρχές παρακολουθούν οκτώ ανθρώπους που θεωρούνται στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Στη Νότια Αφρική, βρετανός επιβάτης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθούνται επιβάτες σε πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, το Τέξας, η Τζόρτζια, η Αριζόνα και η Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα.

Στον Καναδά, τρία άτομα έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Στη Σιγκαπούρη, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 60 ετών βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

