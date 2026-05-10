newspaper
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χανταϊός: Έπιασε στεριά το κρουαζιερόπλοιο Hondius – Σε «σφραγισμένα» οχήματα η μεταφορά των επιβατών
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 08:55

Χανταϊός: Έπιασε στεριά το κρουαζιερόπλοιο Hondius – Σε «σφραγισμένα» οχήματα η μεταφορά των επιβατών

Με αυστηρά υγειονομικά μέτρα ο επαναπατρισμός από το κρουαζιερόπλοιο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Tο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού έφθασε νωρίς σήμερα Κυριακή το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη, όπου θα δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κάποια μέλη του πληρώματος.

Οι επιβάτες αυτοί, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια που θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη, σύμφωνα με τους Ισπανούς. αξιωματούχους.

Πώς θα γίνει η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο

Ειδικά λεωφορεία που μεταφέρονται στο βασικό αεροδρόμιο του ισπανικού νησιού, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους.

Όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά.

Η απομάκρυνσή τους πρέπει να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Aεροπορικό ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της Τενερίφης

Οι επιβάτες θα μεταφέρονται σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους .

«Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν», διαβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής τους ντόπιους.

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαίωσε πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία γμόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα 17 μέλη του πληρώματος, θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί πολίτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, με τη σειρά εκκένωσης των υπόλοιπων ομάδων, που θα αποβιβαστούν μόνο όταν το αεροπλάνο εκκένωσης είναι έτοιμο για αναχώρηση, όπως ανακοινώθηκε.

Η ανακοίνωση του ΠΟΥ

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πρασίνου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρου Αντανόμ Γκεμπρεγκεσούς έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα.

Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τρωκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην επιτεθούν σε πλοία του

Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην επιτεθούν σε πλοία του

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 09:01

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Σύνταξη
Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σύνταξη
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Euroleague 10.05.26

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

Σύνταξη
«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη - Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Σύνταξη
Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 09:01

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ειδικός Συνεργάτης
Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Viral 10.05.26

Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies