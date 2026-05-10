Tο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού έφθασε νωρίς σήμερα Κυριακή το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη, όπου θα δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κάποια μέλη του πληρώματος.

Οι επιβάτες αυτοί, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια που θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη, σύμφωνα με τους Ισπανούς. αξιωματούχους.

Πώς θα γίνει η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο

Ειδικά λεωφορεία που μεταφέρονται στο βασικό αεροδρόμιο του ισπανικού νησιού, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους.

Όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά.

Η απομάκρυνσή τους πρέπει να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Οι επιβάτες θα μεταφέρονται σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους .

«Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν», διαβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής τους ντόπιους.

Hantavirüs şüphesi bulunan vakaları taşıyan HV Hondius gemisi Granadilla Limanı’na ulaştı Arjantin’in Ushuaia kentinden 20 Mart’ta hareket ederek Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden ve hantavirüs tespit edilen MV Hondius isimli yolcu gemisi Kanarya Adaları’ndaki… pic.twitter.com/1Xpj0OrYj8 — TEBA Media (@tebamedia) May 10, 2026

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαίωσε πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία γμόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα 17 μέλη του πληρώματος, θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί πολίτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, με τη σειρά εκκένωσης των υπόλοιπων ομάδων, που θα αποβιβαστούν μόνο όταν το αεροπλάνο εκκένωσης είναι έτοιμο για αναχώρηση, όπως ανακοινώθηκε.

Η ανακοίνωση του ΠΟΥ

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πρασίνου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρου Αντανόμ Γκεμπρεγκεσούς έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα.

Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τρωκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.