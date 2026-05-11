Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό
Ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου
«Απύρετος ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας» είναι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό που έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας με ειδική πτήση από την Ολλανδία και μπήκε σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικόν.
Λίγο μετά της 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-27 που τον μετέφερε από την Αϊντχόφεν της Ολλανδίας.
Με την άφιξή του, ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.
Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή γενική κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης.
Κατά τη διακομιδή του τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν τις ειδικές στολές.
Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν, για λόγους ασφάλειας, ιατρός και διασώστης–νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία μεταφοράς.
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της ΠΑ με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού. Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κ. Βασιλακόπουλο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή».
