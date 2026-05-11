Θετικός στον χανταϊό διαγνώστηκε ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο

Ενας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φθάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Σε καραντίνα δύο Ιταλοί

Σε καραντίνα έχουν τεθεί, επίσης, δύο Ιταλοί ένας στην Νάπολη και ένας στην Καλαβρία οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με την 69χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της από χανταϊό.

Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.

Αμφότεροι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ενώ προληπτικά για 45 μέρες θα παραμείνουν μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους.

Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση πέντε άτομα στην Τουρκία

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον ιό Χανταβίρ σε τρεις Τούρκους πολίτες που διακομίστηκαν από ένα διεθνές κρουαζιερόπλοιο ήταν αρνητικά, ενώ και τα πέντε άτομα που τελούν υπό παρακολούθηση παραμένουν σε καραντίνα και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση ως προληπτικό μέτρο.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι οι τρεις πολίτες μεταφέρθηκαν στην Τουρκία με αεροπορικό ασθενοφόρο, μετά την ανίχνευση κρούσματος του ιού Χανταβίρ επί του διεθνούς κρουαζιερόπλοιου. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι διαδικασίες απομόνωσης και στενής παρακολούθησης ξεκίνησαν αμέσως μετά την άφιξή τους, όπως ανέφερε ρεπορτάζ της Daily Sabah.

Οι υγειονομικές αρχές πρόσθεσαν ότι η κατάσταση και των πέντε ατόμων αξιολογείται συνεχώς από ιατρικές ομάδες και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί κλινικά συμπτώματα.