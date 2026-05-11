11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 23:03

Θετικός στον χανταϊό διαγνώστηκε ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή,

Ενας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φθάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Σε καραντίνα δύο Ιταλοί

Σε καραντίνα έχουν τεθεί, επίσης, δύο Ιταλοί ένας στην Νάπολη και ένας στην Καλαβρία οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με την 69χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της από χανταϊό.

Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση  της KLM η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.

Αμφότεροι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ενώ προληπτικά για 45 μέρες θα παραμείνουν μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους.

Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση πέντε άτομα στην Τουρκία

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον ιό Χανταβίρ σε τρεις Τούρκους πολίτες που διακομίστηκαν από ένα διεθνές κρουαζιερόπλοιο ήταν αρνητικά, ενώ και τα πέντε άτομα που τελούν υπό παρακολούθηση παραμένουν σε καραντίνα και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση ως προληπτικό μέτρο.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι οι τρεις πολίτες μεταφέρθηκαν στην Τουρκία με αεροπορικό ασθενοφόρο, μετά την ανίχνευση κρούσματος του ιού Χανταβίρ επί του διεθνούς κρουαζιερόπλοιου. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι διαδικασίες απομόνωσης και στενής παρακολούθησης ξεκίνησαν αμέσως μετά την άφιξή τους, όπως ανέφερε ρεπορτάζ της Daily Sabah.

Οι υγειονομικές αρχές πρόσθεσαν ότι η κατάσταση και των πέντε ατόμων αξιολογείται συνεχώς από ιατρικές ομάδες και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί κλινικά συμπτώματα.

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Συμβούλιο ασφαλείας στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ – Θα εξετάσει επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων
«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα
Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

LIVE: Τότεναμ – Λιντς
LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Βάιος Μπαλάφας
Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

