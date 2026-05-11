Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
Χανταϊός: Μία Γαλλίδα το νέο κρούσμα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius – Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των επιβατών
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 14:53

Μετά τον Αμερικανό, μία ακόμη επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius από την Γαλλία, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο υγειονομικού συναγερμού για τον χανταϊό, διαγνώστηκε θετική.

Στο μεταξύ, οι τελευταίες απομακρύνσεις από το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα από το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Μεταξύ των επιβατών που απομακρύνθηκαν ήδη, ήταν τόσο ο Αμερικανός, όσο και η Γαλλίδα που προαναφέραμε.

Υπενθυμίζεται ότι ο χανταϊός, για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία και μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

Επιδεινώθηκε η κατάσταση μιας Γαλλίδας που επαναπατρίστηκε

Η Ισπανία διαβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε «όλα τα μέτρα» που είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί η μετάδοση του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση των δύο θετικών κρουσμάτων, του Αμερικανού και της Γαλλίδας, μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν χθες, Κυριακή, στα Κανάρια από το κρουαζιερόπλοιο. «Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την αρχή είχαν στόχο να σπάσουν ενδεχόμενες αλυσίδες μετάδοσης», υπογράμμισε το ισπανικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Ένας δεύτερος Αμερικανός επιβάτης παρουσιάζει «ελαφριά συμπτώματα», ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Από τους 5 Γάλλους που επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε καραντίνα σε απομόνωση στο Παρίσι, η κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας «επιδεινώθηκε δυστυχώς τη νύχτα» και τα «τεστ βγήκαν θετικά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ, γνωστοποιώντας επίσης ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει μέχρι στιγμής 22 περιπτώσεις επαφών στη Γαλλία.

Η κρίση επί του MV Hondius, το οποίο αναμένεται να ξαναφύγει με προορισμό την Ολλανδία σήμερα, έχει προκαλέσει ανησυχίες, ξυπνώντας μνήμες από την πανδημία της COVID-19, μολονότι σε αυτό το στάδιο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει καταγράψει μόνον 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού μεταξύ 8 υπόπτων, στα οποία περιλαμβάνονται 3 άνθρωποι που πέθαναν από αυτόν τον γνωστό, αλλά σπάνιο ιό.

Το απόγευμα θα ξεκινήσει εκ νέου η αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο

Στο μεταξύ εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Νότιας Αφρικής δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι ένας Βρετανός που είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ αφού ασθένησε με χανταϊό ενώ επέβαινε στο πλοίο «βελτιώνεται κλινικά».

«Ο Βρετανός ασθενής βελτιώνεται κλινικά, αλλά εξακολουθεί να είναι άρρωστος», διευκρίνισε ο Φόστερ Μοάλε. «Αυτό σημαίνει ότι βελτιώνεται η κατάστασή του, αυτό γίνεται σταδιακά».

Στο μεταξύ η ισπανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας και οι λιμενικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σήμερα το πρωί δεν θα γίνει καμία απομάκρυνση επιβαινόντων λόγω του ανεφοδιασμού του πλοίου σε καύσιμα προτού αναχωρήσει για το ταξίδι του αρκετών ημερών προς την Ολλανδία.

Η αποβίβαση θα ξαναρχίσει το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί με μια τελευταία πτήση με κατεύθυνση την Αυστραλία. Το MV Hondius, ολλανδικού νηολογίου, θα αναχωρήσει στη συνέχεια από το λιμάνι της Γραναδίγια, στο νησί της Τενερίφης, και θα πλεύσει ξανά στον Ατλαντικό Ωκεανό γύρω στις 19:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Περίπου 94 επιβάτες και μέλη πληρώματος 19 υπηκοοτήτων απομακρύνθηκαν ήδη από το πλοίο χθες, Κυριακή.

«Περίπλοκη» επιχείρηση

Αρχικά από το πλοίο απομακρύνθηκαν οι Ισπανοί πολίτες, υπό αυστηρή επίβλεψη, φορώντας στολές ατομικής προστασίας μιας χρήσης και μάσκες FPP2 και ακολούθησαν λίγοι Γάλλοι και υπήκοοι άλλων χωρών.

Συνολικά πάνω από 100 άνθρωποι 23 υπηκοοτήτων προβλέπεται να έχουν απομακρυνθεί σε λιγότερο από 48 ώρες, σε αυτήν την επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε «περίπλοκη» και «άνευ προηγουμένου» από τη Μαδρίτη, επιπλέον των τριών ανθρώπων που είχαν ήδη απομακρυνθεί πριν από μερικές ημέρες στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Καθώς θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου» από τον ΠΟΥ, αναμένεται όλοι να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης για εβδομάδες, και ο οργανισμός με έδρα τη Γενεύη «συνιστά (καραντίνα) 42 ημερών» για να αποφευχθεί ενδεχόμενη μετάδοση του ιού.

Το σύνολο των 14 Ισπανών που απομακρύνθηκαν, όλοι ασυμπτωματικοί, έχουν ήδη τεθεί σε απομόνωση στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μαδρίτης.

Διαφορετικό αμερικανικό πρωτόκολλο

Οι Αμερικανοί επιβαίνοντες που απομακρύνθηκαν αναμένεται να οδηγηθούν σε ειδικό κέντρο της Όμαχα, στις κεντρικές ΗΠΑ. Κατά την άφιξή του, «κάθε πρόσωπο θα υποβληθεί σε κλινική αξιολόγηση και θα λάβει φροντίδα και υποστήριξη προσαρμοσμένη στην κατάστασή του», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος υγειονομικός αξιωματούχος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι Αμερικανοί που απομακρύνθηκαν από το πλοίο δεν θα τεθούν απαραιτήτως σε καραντίνα, μολονότι θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για εβδομάδες, δηλαδή ακολουθώντας το ίδιο «πρωτόκολλο με επιδημία του 2018 ακριβώς αυτού του στελέχους του χανταϊού», που ελέγχθηκε με επιτυχία.

Ερωτηθείς γι’ αυτή τη διαφορά σε σχέση με τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες, ο διευθυντής του ΠΟΥ έκρινε ότι αυτό «(θα μπορούσε) να παρουσιάζει κινδύνους».

Σπάνιο στέλεχος

Χθες, Κυριακή, μερικές ώρες μετά την άφιξη του MV Hondius στο λιμάνι της Γραναδίγια, άρχισε η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών και μελών του πληρώματος από το πλοίο και τα Κανάρια.

Το πρωτόκολλο απομάκρυνσης, πολύ αυστηρό και υπό την επιτόπου επίβλεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ, ήταν ίδιο για όλους: οι άνθρωποι επιβιβάζονταν με τη σειρά τους στο πίσω μέρος ενός σκάφους για να μεταφερθούν στην ξηρά, όπου ένα όχημα του ισπανικού στρατού τους περίμενε για να τους οδηγήσει ως το αεροδρόμιο της Νότιας-Τενερίφης, απόσταση περίπου 10 λεπτών με το αυτοκίνητο.

Στην πίστα του αεροδρομίου, το AFP είδε αυτούς που απομακρύνονταν να κατεβαίνουν από το λεωφορείο, να αλλάζουν στολές ατομικής προστασίας μιας χρήσης, προτού ανέβουν στα αεροπλάνα που τους περίμεναν.

Πτήσεις επαναπατρισμού έφτασαν στην Ολλανδία, στη Βρετανία και άλλες αναχώρησαν με κατεύθυνση την Ιρλανδία, τον Καναδά, την Τουρκία.

Η παραλλαγή του ιού που εντοπίστηκε επί του Hondius, ο χανταϊός των Άνδεων, είναι ένα σπάνιο στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο με περίοδο επώασης που μπορεί να διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες.

Ο χανταϊός μεταδίδεται εν γένει από μολυσμένα τρωκτικά, συνηθέστερα μέσω των ούρων τους, των περιττωμάτων τους και του σάλιου τους.

Απέναντι σε αυτήν την απρόσμενη υγειονομική κρίση, οι περιφερειακές αρχές των Καναρίων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον ελλιμενισμό στο αρχιπέλαγος του MV Hondius, το οποίο είχε αναχωρήσει την 1η Απριλίου από την Ουσουάια στην Αργεντινή, ενώ και κάτοικοι εξέφραζαν τις ανησυχίες τους.

Ο ΠΟΥ επαναλαμβάνει από την πλευρά του ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι συγκρίσιμη με αυτήν στην αρχή της παγκόσμιας επιδημίας της COVID-19 το 2020.

Τουρισμός
Κόσμος
inWellness
inTown
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο
«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Τύμβος Καστά: Ο μεγαλύτερος ταφικός τύμβος στη Μακεδονία θα είναι επισκέψιμος από το 2028
Για πρώτη φορά, αποκαλύπτεται το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου, με περίμετρο 497 μ.. Η έκταση που καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο είναι περισσότερα από 20 στρέμματα.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

