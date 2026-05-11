Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 10:07

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Οι αρχές της Αυστραλίας θα ναυλώσουν αεροσκάφος προκειμένου να απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – όπου έχει εντοπιστεί εστία χανταϊού – οι πολίτες της χώρας που επιβαίνουν σε αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει

Οκτώ άνθρωποι, που πλέον δεν βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, έχουν ασθενήσει, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την Παρασκευή, έξι από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από χανταϊό. Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει: ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα.

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν.

«Αυτό θα γίνει μέσω μιας υποστηριζόμενης από την αυστραλιανή κυβέρνηση πτήση και αναμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν σύντομα στην Αυστραλία», δήλωσε ο Γουάτ σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικοποιούνται οι προετοιμασίες για την καραντίνα» των επιβατών, πρόσθεσε.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους επιβάτες του MV Hondius που επιστρέφουν στην Αυστραλία έχουν αρρωστήσει ή εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού.

Από την πλευρά της η υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας της Νέας Ζηλανδίας Κορίνα Γκρέι ανέφερε σήμερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν μέτρα καραντίνας, εφόσον χρειαστεί.

Η Ισπανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ έχουν απομακρύνει πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει κοντά στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια Νησιά, δήλωσαν αξιωματούχοι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θετικός στον χανταϊό και Αμερικανός επιβάτης του Hondius

Ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίζονται εσπευσμένα στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον χανταϊό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται εσπευσμένα αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας έχει ανακοινώσει ότι οι δύο τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, μία από την Αυστραλία και μία από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα.

Συστάσεις για καραντίνα 42 ημερών

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου να παραμείνουν σε καραντίνα για 42 ημέρες, ενώ ειδικοί της υγείας έχουν καλέσει σε ηρεμία, τονίζοντας απευθυνόμενοι στην κοινή γνώμη που έχει ακόμη νωπά τα τραύματα της πανδημίας Covid-19 ότι ο χανταϊός είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός και επικίνδυνος.

Ο ιός αυτός, που συνήθως μεταδίδεται από τα τρωκτικά αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής, εντοπίστηκε πρώτη φορά στις 2 Μαΐου στο Γιοχάνεσμπουργκ σε έναν Βρετανό που επέβαινε στο MV Hondius, ο οποίος αρρώστησε 21 ημέρες αφού ένας άλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου πέθανε.

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν – Εντείνει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο το Ισραήλ
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 10:17

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Αναστολή ποινής 10.05.26

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Κόσμος 10.05.26

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Mετά την ένοπλη επίθεση 11.05.26

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Χανταϊός: Ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες – Τι λένε Βασιλακόπουλος και Μαγιορκίνης
Ελλάδα 11.05.26

Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως από τρωκτικά (μέσω περιττωμάτων ή ούρων) και όχι τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σε στενή και παρατεταμένη επαφή, μπορεί να υπάρξει μετάδοση.

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Ανάρτηση με νόημα 11.05.26

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν - Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Μπάσκετ 11.05.26

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό
Ελλάδα 11.05.26

Ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου

Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

