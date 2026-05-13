Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε νοσοκομεία νοσηλεύονται και οι 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτιδας του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, η οποία πέθανε από χανταϊό.

Οι οκτώ Γάλλοι, που αναχώρησαν αεροπορικώς στις 25 Απριλίου από το νησί της Αγίας Ελένης με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ, με την ίδια πτήση στην οποία επέβαινε και η Ολλανδή, «παραμένουν όλοι σε νοσοκομεία του Παρισιού», σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, 14 ακόμη επαφές της ίδιας γυναίκας από την πτήση Γιοχάνεσμπουργκ – Άμστερνταμ, στην οποία εκείνη επιβιβάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα, παραμένουν σε νοσοκομεία «σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας», διευκρίνισε το υπουργείο.

Σε καραντίνα για 14 μέρες

Χθες (12/5) η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, επανέλαβε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι όλες οι επαφές αναμένεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο για τουλάχιστον «14 ημέρες».

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τρεις έφηβοι οι οποίοι ταξίδευαν με τους γονείς τους. Όλοι τους παραμένουν στο νοσοκομείο Pitié Salpêtrière του Παρισιού, διευκρίνισε ο Ξαβιέ Λεσκίρ λοιμωξιολόγος του νοσοκομείου Bichat.

«Θα υποβληθούν σε τεστ», επεσήμανε ο Φιλίπ Μπεσέ εκπρόσωπος της βασικής γαλλικής ομοσπονδίας φαρμακοποιών (FSPF), έπειτα από συνάντηση που είχε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας με τα συνδικάτα των νοσηλευτών και των φαρμακοποιών.

Στο μεταξύ η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει «πρωτόκολλο για τις επαφές» των προσώπων αυτών, πρόσθεσε.

Εξάλλου οι πέντε Γάλλοι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκονται στο νοσοκομείο Bichat υπό στενή παρακολούθηση. Από αυτούς μόνο μία γυναίκα έχει βρεθεί θετική στον χανταϊό.

«Θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ τακτικά», με βάση το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), «κάθε δύο ημέρες διενεργούμε τεστ», τόνισε ο Γιαζντάν Γιαζνταπανάχ λοιμοξιωλόγος στο νοσοκομείο Bichat-Claude-Bernard μιλώντας στο franceinfo.

«Ελπίζω ότι δεν θα βγουν θετικοί», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση «οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση».

Η Γαλλίδα που ασθενεί, μία γυναίκα άνω των 65 ετών η οποία επέστρεψε στη Γαλλία μαζί με τους άλλους 4 συμπατριώτες της με ειδική πτήση το Σαββατοκύριακο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Bichat σε σοβαρή κατάσταση. Υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Παρίσι δήλωσαν ότι η ασθενής παρουσιάζει «τη σοβαρότερη μορφή καρδιοπνευμονικής εκδήλωσης» της νόσου.

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Χθες (12/5) ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους ευχαρίστησε την Ισπανία για την «συμπόνια και αλληλεγγύη» που επέδειξε φιλοξενώντας το κρουαζιερόπλοιο και προέτρεψε τις αρχές να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Το πλοίο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας, αφού τρεις επιβάτες – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Αν και συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής.

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής εννέα κρούσματα της παραλλαγής των Άνδεων του ιού, μεταξύ των οποίων μια Γαλλίδα και ένας Αμερικανός υπήκοος που βρέθηκαν θετικοί μετά την εκκένωσή τους από το πλοίο.