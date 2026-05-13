Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες Τρίτη το βράδυ στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για σαράντα ημέρες. Ο ίδιος είχε έρθει σε επαφή με την 69χρονη Ολλανδή που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και η οποία είχε επιβιβαστεί μαζί του σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Εν τω μεταξύ, μετά τον εικοσιτετράχρονο που ζει στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και είχε τεθεί σε καραντίνα, αποφασίσθηκε να τεθεί σε καραντίνα και ένας νεαρός άνδρας 25 ετών, ο οποίος βρίσκεται στην Καλαβρία. Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι δήμαρχοι της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο και της Βίλλα Σαν Τζοβάνι.

Και οι δυο νέοι ήρθαν σε επαφή με την 69χρονη επιβάτιδα, που έχασε τη ζωή της. Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM για Γιοχάνεσμπουργκ. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.

Οι δυο νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος στον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Για σαράντα πέντε, συνολικά ημέρες, θα παραμείνουν προληπτικά μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.

Επιδεινώθηκε η κατάσταση μιας Γαλλίδας που επαναπατρίστηκε

Η Ισπανία διαβεβαίωσε ότι έλαβε «όλα τα μέτρα» που είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί η μετάδοση του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση των δύο θετικών κρουσμάτων, του Αμερικανού και της Γαλλίδας, μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν την Κυριακή από το κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στα Κανάρια Νησιά.

«Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την αρχή είχαν στόχο να σπάσουν ενδεχόμενες αλυσίδες μετάδοσης», υπογράμμισε το ισπανικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του. Ένας δεύτερος αμερικανός επιβάτης παρουσιάζει «ελαφριά συμπτώματα», ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Από τους πέντε Γάλλους που επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε καραντίνα σε απομόνωση στο Παρίσι, η κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας «επιδεινώθηκε δυστυχώς τη νύχτα» και τα «τεστ βγήκαν θετικά», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ, γνωστοποιώντας επίσης ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει μέχρι στιγμής 22 περιπτώσεις επαφών στη Γαλλία.

Η κρίση επί του MV Hondius, το οποίο αναμένεται να ξαναφύγει με προορισμό την Ολλανδία σήμερα, έχει προκαλέσει ανησυχίες, ξυπνώντας μνήμες από την πανδημία της COVID-19, μολονότι σε αυτό το στάδιο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει καταγράψει μόνον έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού μεταξύ οκτώ ύποπτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι τρεις άνθρωποι που πέθαναν από αυτόν τον ιό.