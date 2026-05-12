Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού, καθώς οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό επί του πλοίου MV Hondius παρουσίαζε τη σοβαρότερη μορφή της νόσου και είχε τεθεί σε μηχανική αναπνοή.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους ευχαρίστησε την Ισπανία για την «συμπόνια και αλληλεγγύη» που επέδειξε φιλοξενώντας το κρουαζιερόπλοιο και προέτρεψε τις αρχές να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη την Τρίτη.

Το πλοίο «Hondius», το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας, αφού τρεις επιβάτες – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Αν και συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής.

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής εννέα κρούσματα της παραλλαγής των Άνδεων του ιού, μεταξύ των οποίων μια Γαλλίδα και ένας Αμερικανός υπήκοος που βρέθηκαν θετικοί μετά την εκκένωσή τους από το πλοίο.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Παρίσι δήλωσαν αργά την Τρίτη ότι η Γαλλίδα ασθενής είχε μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας με «τη σοβαρότερη μορφή καρδιοπνευμονικής εκδήλωσης».

Ο Δρ Xavier Lescure δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η 65χρονη είχε προϋπάρχουσες παθήσεις, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας από τους 14 Ισπανούς που εκκενώθηκαν από το πλοίο και τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός στον ιό Χανταβίρους και παρουσίαζε συμπτώματα.

«Ο ασθενής που χθες βρέθηκε προσωρινά θετικός, επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό hantavirus», ανέφερε σε δήλωσή του. «Ο ασθενής παρουσίαζε χθες χαμηλό πυρετό και ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σταθερός και δεν παρουσιάζει εμφανή κλινική επιδείνωση».

Ο Τέντρος, ο οποίος μίλησε μαζί με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα λόγω του βαθμού επαφής μεταξύ των επιβατών του πλοίου πριν δοθεί ο συναγερμός και επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα σε έναν επιβάτη στις 2 Μαΐου.

«Αναμένουμε περισσότερα κρούσματα επειδή, όπως ίσως θυμάστε, το αρχικό κρούσμα – το πρώτο κρούσμα στο πλοίο – εμφανίστηκε στις 6 Απριλίου… [και] υπήρξε, στην πραγματικότητα, μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των επιβατών. Και όπως γνωρίζετε, η περίοδος επώασης είναι επίσης έξι έως οκτώ εβδομάδες.

«Έτσι, λόγω της αλληλεπίδρασης ενώ βρίσκονταν ακόμη στο πλοίο – ειδικά πριν αρχίσουν να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα πρόληψης της μόλυνσης – λόγω της αλληλεπίδρασης, αναμένουμε περισσότερες περιπτώσεις λόγω ορισμένων από τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού».

Ο Τέντρος ευχαρίστησε την Ισπανία και ειδικά τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεζ, για την συνεργασία και τον συντονισμό», είπε. «Γνωρίζω ότι αυτό αποτελεί πρότυπο – και ελπίζω ότι και άλλες χώρες θα μάθουν από αυτό – όχι μόνο όσον αφορά την υποχρέωση, αλλά και τη συμπόνια και την αλληλεγγύη που επέδειξε η Ισπανία». Σε έναν «διχασμένο και διχαστικό κόσμο», πρόσθεσε, «η καλοσύνη και η φροντίδα του ενός για τον άλλον» είναι σημαντικές.

Ο Σάντσεζ επανέλαβε αυτό το συναίσθημα, λέγοντας: «Αυτός ο κόσμος δεν χρειάζεται περισσότερο εγωισμό, ούτε περισσότερο φόβο. Αυτό που χρειάζεται είναι χώρες που δείχνουν αλληλεγγύη και θέλουν να προχωρήσουν μπροστά».

«Δεν είναι βέβαιο εάν το στέλεχος του χανταϊού έχει μεταλλαχθεί»

⁠Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ δήλωσε σήμερα πως δεν είναι σίγουρο εάν το στέλεχος του χανταϊού με το οποίο σχετίζεται η εμφάνιση κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο ⁠MV Hondius μπορεί να έχει μεταλλαχθεί, αν και αξιωματούχοι εμφανίζονται «μάλλον καθησυχαστικοί».

«Υπάρχουν πράγματα… που δεν γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό», είπε η Ριστ ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. «Δεν έχουμε ακόμη τον πλήρη προσδιορισμό της αλληλουχίας του ιού, κάτι που να μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα σήμερα, ακόμα και αν είμαστε μάλλον καθησυχασμένοι έως τώρα… ότι ο ιός δεν έχει ακόμη μεταλλαχθεί».

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει περαιτέρω.