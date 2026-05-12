Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό
Δώδεκα εργαζόμενοι στο πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο του Ναιμέγκεν θα τεθούν σε προληπτική καραντίνα μετά από πιθανή έκθεση στον ιό Χαντά. Οι 12 υπάλληλοι του νοσοκομείου Radboudumc ήρθαν σε επαφή με έναν ασθενή που βρέθηκε θετικός στην ιογενή λοίμωξη, αφού είχε περάσει χρόνο στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, όπως ανέφερε το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του.
Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο δεν ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο, αυστηρό πρωτόκολλο κατά τον χειρισμό του αίματος και των ούρων του μολυσμένου ασθενούς. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος μόλυνσης είναι χαμηλός, οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σε «προληπτική καραντίνα για έξι εβδομάδες ως προληπτικό μέτρο», έγραψε το νοσοκομείο τη Δευτέρα. Δεν έχει αποκαλυφθεί εάν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο είναι νοσηλευτές, νοσοκόμοι, γιατροί, φοιτητές ιατρικής ή εάν κατέχουν άλλες θέσεις.
Το νοσοκομείο δήλωσε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης παραμένει χαμηλός, αλλά αναγνώρισε ότι οι διαδικασίες ασφαλείας δεν τηρήθηκαν πλήρως. Τα δείγματα αίματος του ασθενούς θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί σύμφωνα με αυστηρότερα πρωτόκολλα λόγω της φύσης του ιού, ενώ η απόρριψη των ούρων του ασθενούς επίσης δεν συμμορφώθηκε με τους τελευταίους διεθνείς κανονισμούς και θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει ενισχυμένες διαδικασίες ασφαλείας.
Τα μέλη του προσωπικού θα λάβουν κάθε απαραίτητη υποστήριξη, όπως αναφέρει ολλανδικό μέσο.
Τι είχε δηλώσει το πανεπιστημιακό νοσοκομείο κατά την εισαγωγή του κρούσματος
Κατά τη στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς, το Radboudumc δήλωσε: «Στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται ο ασθενής έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα απομόνωσης για την πρόληψη της εξάπλωσης, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνημένα πρωτόκολλα. Η ομάδα είναι εξειδικευμένη και εκπαιδευμένη στη φροντίδα ασθενών με σοβαρές μολυσματικές ασθένειες.»
«Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα πραγματικής μόλυνσης είναι πολύ μικρή, αυτά τα μέτρα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Λυπούμαστε που αυτό συνέβη στο πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο μας. Θα διερευνήσουμε προσεκτικά την πορεία των γεγονότων για να αντλήσουμε διδάγματα από αυτό και να αποτρέψουμε την επανάληψή του στο μέλλον», δήλωσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Radboudumc, Μπερτίν Λαχουίς.
Ο ασθενής στο Radboudumc ήταν ένας από τους τρεις που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο ιατρικής διακομιδής από το Πράσινο Ακρωτήριο στην Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Γερμανία και βρέθηκε αρνητικός στον ιό hantavirus, ενώ ο τρίτος εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν.
Οι τελευταίοι επιβάτες που παρέμεναν στο πλοίο υπό ολλανδική σημαία κατάφεραν να αποβιβαστούν τη Δευτέρα μετά από εβδομάδες αβεβαιότητας.
