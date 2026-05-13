Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στο Μπορντό ύστερα από θάνατο επιβάτη
Από τους 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, εκτός από το θύμα που ήταν 90 ετών, περίπου πενήντα παρουσίασαν συμπτώματα ασθένειας
Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα επί ενός κρουαζιερόπλοιου που έφτασε στο Μπορντό το βράδυ της Τρίτης από το Μπρεστ, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και την υποψία έξαρσης γαστρεντερίτιδας, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές την Τετάρτη.
Μεταξύ των 1.233 επιβατών, κυρίως Βρετανών και Ιρλανδών, εκτός από το θύμα που ήταν 90 ετών, περίπου πενήντα έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και διεξάγονται εξετάσεις για την ανίχνευση της πιθανής παρουσίας νοροϊού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία διευκρινίζει ότι 514 μέλη του πληρώματος βρίσκονται επίσης στο πλοίο.
Το πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τις Νήσους Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, έκανε στάση στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και το Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για την Ισπανία.
Καμία σχέση με τον χανταϊό
Την Τετάρτη το μεσημέρι, το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στο κέντρο της πόλης, χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Οι επιβάτες φωτογράφιζαν το Μπορντό από το κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου.
Οι αρχικές εξετάσεις επί του πλοίου απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, αλλά διεξάγονται περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο του Μπορντό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.
Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο προβλήματος με τα τρόφιμα και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό , ο οποίος προκάλεσε πρόσφατα τον θάνατο τριών επιβατών επί του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.
Η κορύφωση των συμπτωμάτων, εμετός και διάρροια, σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στο Μπρεστ, σύμφωνα με την πηγή.
Το θύμα, ηλικίας 90 ετών, πέθανε πριν φτάσει στο λιμάνι της Βρετάνης.
