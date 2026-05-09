Νέος συναγερμός μετά τον χανταϊό: Πάνω από 100 επιβάτες με νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι αρρώστησαν σε ξέσπασμα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσαν την Πέμπτη τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Οι ασθενείς, μεταξύ των οποίων 102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος, απομονώθηκαν από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες που δεν είχαν μολυνθεί, ανέφερε η υπηρεσία.

Η έξαρση του νοροϊού έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού σε άλλο κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, που έχει προκαλέσει περισσότερους θανάτους. Παρά τις διαφοροποιήσεις στη μεταδοτικότητα και σοβαρότητα των δύο ιών, και οι δύο περιπτώσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας για τον έλεγχο των επιδημιών σε κλειστούς χώρους.

Τι είναι ο νοροϊός

Ο νοροϊός, ο οποίος είναι αρκετά συχνός και προκαλεί γαστρεντερικά συμπτώματα όπως διάρροια και εμετούς, διαφέρει από τον χανταϊό, που είναι σπάνιος και πολύ πιο επικίνδυνος και πρόσφατα προκάλεσε ασθένειες σε επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius.

Το κρουαζιερόπλοιο όπου καταγράφηκαν τα κρούσματα νοροϊού, το Caribbean Princess, απέπλευσε από το Port Everglades στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα στις 28 Απριλίου και αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα τη Δευτέρα.

Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των βόρειων ακτών της Δομινικανής Δημοκρατίας και αναμένεται να σταματήσει την Κυριακή στο Νασάου, την πρωτεύουσα των Μπαχαμών, σύμφωνα με το CruiseMapper.

«Η Princess Cruises μπορεί να επιβεβαιώσει ότι περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Caribbean Princess από το Port Everglades στις 28 Απριλίου», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος βρίσκονται στο πλοίο, σύμφωνα με το CDC.

«Απολυμάναμε γρήγορα κάθε χώρο του πλοίου και ενισχύσαμε τα μέτρα υγιεινής σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού», ανέφερε η εταιρεία. Το Caribbean Princess θα καθαριστεί και θα απολυμανθεί πλήρως πριν από το επόμενο ταξίδι του, σύμφωνα με την Princess Cruises. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε τι μπορεί να προκάλεσε το ξέσπασμα.

Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός

Οι νοροϊοί είναι εξαιρετικά μεταδοτικοί — εξαπλώνονται εύκολα μέσω μολυσμένων τροφίμων, νερού και επιφανειών — και αποτελούν τη συχνότερη αιτία επιδημιών διάρροιας σε κρουαζιερόπλοια, σύμφωνα με το CDC.

Τον Μάρτιο, σχεδόν 200 άνθρωποι αρρώστησαν στο Star Princess, άλλο πλοίο της Princess Cruises. Πέρυσι, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι νόσησαν σε 18 ξεσπάσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια, σύμφωνα με στοιχεία του CDC.

Ωστόσο, η υπηρεσία επισήμανε ότι τα ξεσπάσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια αντιστοιχούν μόλις στο 1% των αναφορών τέτοιων περιστατικών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται περίπου 2.500 ξεσπάσματα νοροϊού κάθε χρόνο, σύμφωνα με το CDC.