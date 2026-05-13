Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»
«Δώστε στα παιδιά ελπίδα. Σταματήστε να τους δίνετε διαφθορά» είπε εμφανώς φορτισμένος ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στις δυο 17χρονες που πήδηξαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη
Για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα με τις δυο 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη με αποτέλεσμα η μια να χάσει τη ζωή της και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της, σχολίασε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
«Είδατε και τα μάθατε για τα κορίτσια αυτά τα δύο. Δεν θα πω αυτά που γράψανε, αλλά επειδή όλοι τα διαβάσαμε, κρατάω μόνο μια φράση: ‘Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα’» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος εμφανώς συγκινημένος.
«Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι γέροι άνθρωποι δεν ξέρω τι έχουν πάθει απ’ το Covid το έχουν πάθει. Ε, έχουν μια επιθετικότητα συνήθως στους ανθρώπους και δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να το βουλώσουμε λίγο, να δούμε τι σκέφτονται κι αυτοί» συμπλήρωσε.
«Δώστε στα παιδιά ελπίδα. Σταματήστε να τους δίνετε διαφθορά. Γιατί αυτή η σιγουριά θα έχει έναν μισθό που θα μπορεί να ταΐζει και το παιδί του. Έχει κύριο έχει σημασία για έναν άνθρωπο, για την ψυχολογία του. Αν διαλυθεί αυτή η ψυχολογία, θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα σαν χώρα και θέλετε να την διαλύσετε; Δεν σας νοιάζει τίποτα; Αλήθεια» κατέληξε ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού».
Δείτε το βίντεο:
