Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την παρουσία στης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα, τα όσα είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την δολοφονία χαρακτήρα που επιχείρησαν κάποια μέλη της κυβέρνησης σχολίασε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Έφτασε η ώρα που σε λίγο οι Έλληνες θα φεύγουν από εδώ για να πάνε να βρουν το δίκιο τους στις Βρυξέλλες, στην Κοβέσι. Γιατί εδώ τα έχετε αλλοτριώσει όλα, τα έχετε διαφθείρει όλα. Ήρθε η γυναίκα αυτή η Κοβέσι, που να αγιάσει το στόμα της, θα πω εγώ, να αγιάσει το στόμα της» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέχεια σχολίασε την προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα της Λάουρα Κοβέσι δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι καν σοβαρός θεσμός».

«Είσαι εσύ ο σοβαρός θεσμός»

Συγκεκριμένα είπε πως «βγαίνει ο αντιπρόεδρος, δηλαδή βγαίνει ο Άδωνις ο Χουντικός. Γιατί όταν ο κεντρώος δε θέλει να απαντήσει, βγαίνει αυτός. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι σοβαρός θεσμός; Και είσαι εσύ ο σοβαρός θεσμός; Που βγαίνεις όλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ μας έχεις ζαλίσει το κεφάλι κι ό,τι αρλούμπες σου έρθει;»

«Είναι πολύ κουραστικό. Να γλείφεις όλη μέρα είναι πολύ κουραστικό, αλλά και το σαλιγκάρι με το γλύψιμο το πολύ σκαρφαλώνει στον τοίχο, που σκαρφάλωσε. Στο λέω για να παρηγορείσαι» κατέληξε.

Δείτε το βίντεο

<br />

«Άδωνι σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προαναγγελία μήνυσης από τον Άδωνι Γεωργιάδη στο πρόσωπό του, λέγοντας «Άδωνι, σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση. Τις στέλνεις αλλού σε παρακαλώ. Μα την περίμενα πώς και τι».