Με… Κατερίνα Λιόλιου ξεκίνησε το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό, τον Μητσοτάκη να ρωτήσω»

Με μια ιδιαίτερη έκπληξη ξεκίνησε το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», με τον Λάκη Λαζόπουλο να μας καλωσορίζει στο MEGA με… Κατερίνα Λιόλιου!

Για την ακρίβεια, ο οικοδεσπότης του Τσαντιριού μας υποδέχτηκε με μια ευφάνταστη διασκευή του viral τραγουδιού «Λογαριασμός» με… νόημα όσον αφορά τα σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, σχολίασε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο το συμβάν με τον 89χρονο πιστολέρο, οποίος μπήκε με όπλο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

