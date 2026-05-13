Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»
«Όταν δε θα βρίσκετε κανέναν για δουλειά, να πάρετε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει αυτή η ώρα» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Για τους νέους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και αναγκάζονται να μένουν μέχρι τα 35 τους με τους γονείς τους, αλλά και τις νοοτροπίες των μεγαλύτερων ανθρώπων μίλησε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
Συγκεκριμένα, ο οικοδεσπότης του «Τσαντιριού» σχολίασε την άποψη ενός ηλικιωμένου στον δρόμο, ο οποίος αποκάλεσε τους νέους «τεμπέληδες» και ο οποίος συμπλήρωσε πως «ας αλλάξουν και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνουν και δύο δουλειές».
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος είπε: «να μη ζήσουν καθόλου; Να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βλέπουμε τους γνωστούς και φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια; Όταν δε θα βρίσκετε κανέναν για δουλειά, να πάρετε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει αυτή η ώρα, που θα έρθετε εργαζόμενους ξένους που δε θα μπορείτε να μάθετε τα ονόματά τους».
