Δημήτρης Σταρόβας: Τον συναντήσαμε λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων
Culture Live 13 Μαΐου 2026

Δημήτρης Σταρόβας: Τον συναντήσαμε λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων

Ο Δημήτρης Σταρόβας ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία του την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Ο Δημήτρης Σταρόβας, μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του επιστρέφει δυναμικά στα μουσικά δρώμενα με μια μεγάλη συναυλία. Ο καλλιτέχνης μας μιλά για το μεγάλο μουσικό project, τα καλλιτεχνικά του σχέδια, αλλά και τους συναδέλφους του που βρέθηκαν κοντά του στη δύσκολη μάχη που έδωσε μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Μιλήστε μας για το Project «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε»

«Το “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε» είναι ουσιαστικά μια μεγάλη μουσική παρέα και ταυτόχρονα ένα ταξίδι σε τραγούδια και εποχές που σημάδεψαν όχι μόνο εμάς που τα παίζουμε, αλλά και πολύ κόσμο που μεγάλωσε μαζί τους.

Δεν πρόκειται για ένα «μουσείο» του rock ούτε για μια στείρα αναπαραγωγή. Θέλουμε να ξαναφέρουμε εκείνη την αίσθηση ελευθερίας, αυθεντικότητας και ενέργειας που είχε η μουσική εκείνων των δεκαετιών.

Υπάρχουν κομμάτια που όταν τα ακούς, θυμάσαι ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες, παρέες, ολόκληρες περιόδους της ζωής σου. Αυτό επιχειρούμε να ξυπνήσουμε.

Και φυσικά το κάνουμε με πολλή αγάπη, χιούμορ και χωρίς καθόλου “δήθεν” σοβαροφάνεια. Το rock, άλλωστε, πρέπει να έχει και χαρά μέσα του.

Σπουδαίοι μουσικοί και καλοί φίλοι συμμετέχουν στην μπάντα μας, την Starovas Band

Ο Γιάννης Γρηγορίου στο μπάσο, ο Στέφανος Δημητρίου στα τύμπανα, ο Δημήτρης Καρασούλος στις κιθάρες μαζί με μένα και ο Νίκος Σάλτας στα πλήκτρα. Έχουμε 2 ακόμα σταθερά μέλη που ερμηνεύουν τα τραγούδια: τ

ην Αγγέλα Σιδηροπούλου και τον Βαγγέλη Κακουλάκη,  ενώ συχνά συμπράττουν στην παρέα μας γνωστοί τραγουδοποιοί και τραγουδιστές αλλά και σπάνια ταλέντα όπως ο Στέλιος Καρπαθάκης.

Στην επιμέλεια  παραγωγής είναι ο φίλος και συνεργάτης μου Τάκης Μουζάκης, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο μας.

Ειδικά για τις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων η παρέα θα είναι μεγάλη με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους  και την σκηνοθετική επιμέλεια και παρουσίαση έχει αναλάβει ο αδελφός Ιεροκλής Μιχαηλίδης.»

Πώς νιώθετε που επιστρέφετε στις συναυλίες μετά την περιπέτεια με την υγείας σας και ειδικά στο Θέατρο Βράχων;

«Νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη. Μετά από μια τέτοια περιπέτεια, πολλά πράγματα μπαίνουν σε άλλη διάσταση.

Παλιά θεωρούσα δεδομένα κάποια πράγματα που τελικά δεν είναι καθόλου δεδομένα: να μπορείς να σταθείς στη σκηνή, να παίξεις μουσική, να γελάσεις με τον κόσμο, να κουραστείς δημιουργικά.

Η επιστροφή για μένα στο Θέατρο Βράχων (γιατί ως μπάντα θα εμφανιστούμε εκεί πρώτη φορά) έχει και ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος γιατί είναι ένας χώρος που κουβαλά μνήμες (και ειδικά τις φορές που βρέθηκα εκεί με τον Λαυρέντη), ενέργεια και μια πολύ ξεχωριστή σχέση με το κοινό.

Εκεί οι συναυλίες έχουν πάντα κάτι πιο ανθρώπινο και άμεσο.

Είναι και επιβλητικός ο χώρος αλλά έχει και ωραία ακουστική.»

Ποιοι συνάδελφοι σας βρέθηκαν στο πλευρό σας την τελευταία περίοδο;

«Ειλικρινά, συγκινήθηκα από την αγάπη που πήρα από πάρα πολύ κόσμο. Από φίλους, συναδέλφους, μουσικούς, ανθρώπους του χώρου αλλά και απλό κόσμο που έστελνε μηνύματα και ευχές χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά.

Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι τελικά αυτό που μένει είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.

Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω ονόματα γιατί πραγματικά ήταν πολλοί και φοβάμαι μήπως αδικήσω κάποιους.

Εκείνο που κρατάω είναι ότι ένιωσα μια πολύ ζεστή αγκαλιά από τον χώρο και αυτό μου έδωσε δύναμη και ψυχολογία σε μια δύσκολη περίοδο.

Ωστόσο, αφού η αφορμή για την κουβέντα μας είναι οι εμφανίσεις της Starovas Band, θέλω να κάνω αναφορά σε όσους στήριξαν και στηρίζουν με την παρουσία και τις ερμηνείες τους το συγκρότημά μας:

ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Βασίλης Καζούλης, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιάννης Σαββιδάκης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χριστόφορος Κροκίδης, η Κατερίνα Κυρμιζή, η -νέα μου φίλη- Idra Kayne, ο Τζώννυ Βαβούρας (τους ευχαριστώ όλους και συγγνώμη αν ξεχνώ κάποιους)

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια σας;

«Αυτή την περίοδο προτεραιότητα είναι οι ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και η επαφή με τον κόσμο, γιατί μου είχε λείψει πάρα πολύ όλη αυτή η ενέργεια της σκηνικής δράσης σε μία συναυλία.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται οι θεατρικές παραστάσεις με το έργο “Εκείνος κι Εκείνος” που συμμετείχα για έναν ολόκληρο χρόνο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη και την Σοφία Μανωλάκου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα.

Κάναμε 47 καλοκαιρινές παραστάσεις πέρισυ και περίπου 115 στο Θέατρο Αργώ από τον Οκτώβριο μέχρι το Πάσχα και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κολοσσαίον.

Υπέροχη συνεργασία με τεράστια επιτυχία.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι αγαπώ και τον παλμό της συναυλίας και των ηχογραφήσεων.

Υπάρχουν σκέψεις για καινούργιο υλικό, νέες συνεργασίες και διάφορα projects που συνδυάζουν μουσική, χιούμορ και αφήγηση — πράγματα που πάντα αγαπούσα.

Γενικά, νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια φάση αναθεώρησης αλλά και δημιουργικής επανεκκίνησης.

Ίσως τελικά, μετά από μια δύσκολη εμπειρία, να εκτιμάς περισσότερο όχι μόνο τη ζωή αλλά και την ίδια τη δημιουργία.»

Τραμπ – Σι: Στο τραπέζι η μείωση των δασμών σε εισαγωγές αξίας 30 δισ. δολαρίων

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη
Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Λουκάς Καρνής
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές
Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές

Οι φοιτητικές εκλογές δεν πρωτοτύπησαν ούτε φέτος, με τις δύο επικρατέστερες παρατάξεις να ανταλλάσσουν κατηγορίες, ενώ όπως κάθε χρόνο αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστικά αποτελέσματα

Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων
Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων

Η Ολιμπίκ Λυών βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς απειλείται ακόμη και με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξαιτίας πιθανής παραβίασης των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού
Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Αποκάλυψη-σοκ από τον Λευκό Οίκο: Το σχέδιο εκδίκησης και διαδοχής του Τραμπ

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Στο «σφυρί» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι 7 μνηστήρες και το φλερτ με τους Λέικερς
Στο «σφυρί» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι 7 μνηστήρες και το φλερτ με τους Λέικερς

Ποιοι κολοσσοί του NBA προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν τη λήξη των μεταγραφών και γιατί το Λος Άντζελες φαντάζει ως ο επόμενος σταθμός του.

Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια

Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με πυροβολισμούς στη Γερουσία δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας
Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Γερουσία, δηλώνει ο πρόεδρος των Φιλιππίνων

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Ηλιούπολη: «Γέλαγαν, έκαναν αστεία», λέει καθηγητής των 17χρονων – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά τους
«Γέλαγαν, έκαναν αστεία», λέει καθηγητής των 17χρονων που έπεσαν στο κενό - Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά τους

Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη - Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τις δύο 17χρονες να κάνουν «βουτιά» θανάτου

Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο
Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο

Ο Λεβαντόφσκι φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν αποδέχεται έναν μειωμένο αγωνιστικό ρόλο στους «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Γιάννης Μπασκάκης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!
Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!

Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44’

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
Τα κομμάτια της «πίτας» του Ταμείου Ανάκαμψης και το ελληνικό «μαχαίρι» που θέλει… ακόνισμα

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Στράτος Ιωακείμ
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

