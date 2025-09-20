Δημήτρης Σταρόβας: «Πέρσι μετά το εγκεφαλικό δεν έλεγα ούτε μια λέξη, τώρα ανεβαίνω στη σκηνή»

Ο Δημήτρης Σταρόβας με ειδική θεραπεία που ακολουθεί κατάφερε να αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό από το εγκεφαλικό επεισόδιο, που βίωσε πριν έναν χρόνο και κινδύνεψε η ζωή του.

Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» θέλησε να αναφερθεί ανοιχτά για τις δυσκολίες, αλλά και για τη νέα στάση ζωής που έχει υιοθετήσει.

Η επιστροφή στη σκηνή

«Αν και είμαι κουρασμένος σε ό,τι αφορά τη φωνή, γιατί σωματικά είμαι όπως ήμουν στα 30 μου χρόνια, έχω κάνει 46 παραστάσεις πλέον, σχεδόν καθημερινά και τα έπαιξα, γεράσαμε κιόλας», είπε με χιούμορ.

Δημήτρης Σταρόβας: «Σωματικά νιώθω πολύ καλύτερα γιατί έχασα κιλά, δεν καπνίζω, κοιμάμαι σαν άνθρωπος»

Με βοήθησε και η δουλειά, όταν ανέβηκα στο σανίδι ανέβηκε και η ψυχολογία μου. Ενώ είχα ενδοιασμούς στην αρχή, τελικά μου βγήκε σε καλό».

Οι δυσκολίες με την ομιλία του

«Ο λόγος μου θα τελειοποιηθεί ξανά, αλλά θέλει τον χρόνο του. Αν σκεφτείς ότι πέρσι τέτοιο καιρό ούτε μια λέξη δεν έλεγα, τώρα είμαι πολύ καλύτερα».

Ο Δημήτρης Σταρόβας συγκινείται με την αγάπη και υποστήριξη που έλαβε αυτόν τον καιρό.

«Αυτόν τον καιρό έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές, είναι συγκινητικό. Μετά από όλα αυτά έγινα πιο προσγειωμένος και ταπεινός. Δεν ασχολούμαι πια με μικροεγωισμούς και μικροπρέπειες, η ζωή είναι πολύ μικρή γι’ αυτά».