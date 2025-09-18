Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.
Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Δημήτρης Σταρόβας από επιτήδειους, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το όνομά του για να κερδίσουν χρήματα.
Ο ίδιος ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.
«Προσοχή, απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου, και με φωνή που μου φόρεσαν, λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη», έγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας στην ανάρτησή σου.
Η ανάρτηση του Δημήτρη Σταρόβα
Δημήτρης Σταρόβας: Δεύτερη φορά θύμα διαδικτυακής απάτης
Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη αντίστοιχο περιστατικό στον γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητα του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.
Πριν λίγους μήνες με ένα μήνυμα στα social media ο Δημήτρης Σταρόβας ενημέρωσε ότι ο λογαριασμός του έχει χακαριστεί επίσης. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένας άλλος λογαριασμός με το όνομά του και την ίδια φωτογραφία.
«ΠΡΟΣΟΧΗ. Μου έχουν χακάρει το λογαριασμό Instagram με ίδια φωτογραφία και παρόμοιο όνομα και στέλνουν προσωπικά μηνύματα στα inbox σας. Δεν είμαι εγώ! Προσοχή!» είχε γράψει ο Δημήτρης Σταρόβας.
