LIVE: Σουηδία – Ελλάδα

Μπάσκετ

Ο Σπανούλης επέλεξε τον Άρη γιατί πάντα του άρεσε να αλλάζει τις ισορροπίες

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε πέρα τις προτάσεις που είχε από ομάδες της Ευρωλίγκα και επέλεξε τον Άρη για δύο απλούς λόγους. Γιατί ξέρει σε ποια ομάδα πάει και γιατί πάντα ήθελε να αλλάζει τις ισορροπίες