magazin
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρίστοφερ Νόλαν – Η πρώτη του μεγάλη συνέντευξη για τη δική του Οδύσσεια, 20 χρόνια μετά
The Good Life 12 Μαΐου 2026, 20:30

Κρίστοφερ Νόλαν – Η πρώτη του μεγάλη συνέντευξη για τη δική του Οδύσσεια, 20 χρόνια μετά

Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη για την Οδύσσεια ο δωρικός Κρίστοφερ Νόλαν μιλάει για το δικό του ταξίδι προς τη δική του Ιθάκη στο ΤΙΜΕ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του Οπενχάιμερ -και εξαιτίας αυτής- ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις 17 Ιουλίου 2026 με το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της καριέρας του: την Οδύσσεια του Ομήρου που υπόσχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για τα κινηματογραφικά έπη.

Γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και με μια «ακραία δέσμευση στην αυθεντικότητα» [κάτι που έχει ήδη αμφιβητηθεί], η ταινία του Νόλαν παραμερίζει τα ψηφιακά εφέ για να φέρει τον θεατή αντιμέτωπο με την ωμή δύναμη της φύσης και την υπαρξιακή αγωνία του Οδυσσέα.

Έχοντας μαζί του σε αυτό το ταξίδι ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τον Ματ Ντέιμον και την Αν Χάθαγουεϊ στους ρόλους του Οδυσσέα και της Πηνελόπης αντίστοιχα, ο Νόλαν επιχειρεί να καλύψει ένα «παράδοξο κενό» στην κινηματογραφική ιστορία, δίνοντας σάρκα και οστά στο ομηρικό κείμενο μέσα από το δικό του, μοναδικό οπτικό φίλτρο.

Ο Δούρειος Ίππος του Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι ένας πανύψηλος κολοσσός που δεσπόζει στις ακτές της Τροίας. Είναι ένα ναυάγιο. Μισοβυθισμένο στα ρηχά, μοιάζει περισσότερο με ολέθριο σφάλμα παρά με μνημείο, μια προσφορά στους θεούς που η θάλασσα έχει ήδη αρχίσει να κατασπαράζει. Στο εσωτερικό του, στρατιώτες περιμένουν υπομονετικά, πασχίζουν για ανάσες καθώς το νερό ανεβαίνει και οι Τρώες τους φέρνουν εντός των τειχών.

«Αν το άλογο βυθιζόταν στην άμμο, έτοιμο να παρασυρθεί από την παλίρροια, οι Τρώες δεν θα πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσε να κρύβεται κάποιος μέσα του», εξηγεί ο ίδιος ο Νόλαν, σερβίροντας τσάι στα γραφεία της εταιρείας του, Syncopy. «Θα έσπευδαν να διασώσουν αυτό το πράγμα από τα κύματα και να το σύρουν στην πόλη ως λάφυρο. Δεν θα είχε ρόδες, σαν πατίνι».

Για τον Νόλαν, η Οδύσσεια δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, αλλά ένα κενό στην κινηματογραφική ιστορία που έπρεπε να καλυφθεί. «Αυτό που δεν είχε γίνει ποτέ πραγματικά, είναι μια κινηματογραφική αφήγηση της Οδύσσειας με όλη τη δυναμική μιας παραγωγής μεγάλου βεληνεκούς από ένα στούντιο του Χόλιγουντ», σημειώνει.

Παρόλο που είχε προσεγγιστεί για την Τροία το 2004, το σχέδιο δεν προχώρησε, όμως η εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του Οπενχάιμερ του έδωσε τη δύναμη να επιβάλει τους όρους του. «Αυτό μου έδωσε επιλογές», παραδέχεται λιτά με είκοσι χρόνια και κάτι να έχουν περάσει από το πρώτο του δημιουργικό φλερτ με την αρχαία Ελλάδα και τους μύθους της.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να βρει τον δρόμο της επιστροφής στο έπος του Ομήρου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TIME (@time)

Η ταινία, που αναμένεται στις 17 Ιουλίου, ακολουθεί τον Οδυσσέα (Ματ Ντέιμον) στο δεκαετές ταξίδι του. Ο Νόλαν επέμεινε στην απόλυτη αυθεντικότητα, χρησιμοποιώντας ελάχιστα ψηφιακά εφέ (CGI) και γυρίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία μια ολόκληρη ταινία με κάμερες IMAX.

Η πιο ρηξικέλευθη απόφαση του σκηνοθέτη ήταν η διαχείριση των θεών. Αντί για ηθοποιούς που ρίχνουν κεραυνούς από τον Όλυμπο, ο Νόλαν επέλεξε τα στοιχεία της φύσης.

«Ενδιαφέρθηκα περισσότερο για την ιδέα ότι για τους ανθρώπους εκείνης της περιόδου, οι αποδείξεις πως υπήρχαν θεοί βρίσκονταν παντού», λέει. «Το υπέροχο με το σινεμά, και το IMAX ειδικότερα, είναι ότι μπορείς να μεταφέρεις το κοινό σε ένα σημείο απόλυτης εμβύθισης… Θέλεις ο θεατής να βρίσκεται πάνω στη βάρκα μαζί τους, να φοβάται τον ωκεανό, να φοβάται την οργή του Ποσειδώνα, όπως ακριβώς και οι χαρακτήρες. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιαδήποτε μεμονωμένη εικόνα ενός θεού».

Ο Νόλαν μιλάει με υπερηφάνεια για το επίπεδο έρευνας που έγινε στην παραγωγή από όλα τα τμήματα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι γνώσεις μας για την Εποχή του Χαλκού βασίζονται σε «πολύ αποσπασματικές πηγές».

«Η πρόκληση ήταν να παραμείνουμε πιστοί στην πολυπλοκότητα του Οδυσσέα, αλλά να τον κάνουμε προσιτό στο κοινό»

Όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ, οι λάτρεις των κλασικών παραπονέθηκαν για την πανοπλία του Αγαμέμνονα – σκοτεινή, λαμπερή, κάποιο βρήκαν πως θύμιζε περισσότερο ήρωα της Γκόθαμ στο σκοτεινό του Ιππότη, τον Μπάτμαν. Αλλά αυτό που σε μερικούς φάνηκε απίθανο, ο Νόλαν το υπερασπίζεται ως εφικτό.

«Υπάρχουν μυκηναϊκά στιλέτα από μαύρο μπρούντζο. Η θεωρία είναι ότι πιθανότατα θα μπορούσαν να είχαν κατασκευάσει κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή. Παίρνεις μπρούντζο, προσθέτεις περισσότερο χρυσό και ασήμι και μετά χρησιμοποιείς θείο», λέει ο Νόλαν. «Με τον Αγαμέμνονα, η Έλεν [Μιρόινικ], η σχεδιάστρια κοστουμιών μας, προσπαθεί να επικοινωνήσει πόσο πιο πάνω είναι σε σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό γίνεται μέσω υλικών που θα ήταν πολύ ακριβά» λέει.

«Ελπίζω οι κλασικιστές να απολαύσουν την ταινία, ακόμη και αν δεν συμφωνούν με τα πάντα. Απλώς δεν θέλεις ο κόσμος να νομίζει ότι το αντιμετώπισες επιπόλαια» πρόσθεσε, συνηθισμένος στα debate. Άλλωστε και στην προηγούμενη ταινία του, το Interstellar, ο Νόλαν βρέθηκε αντιμέτωπος με επιστήμονες των φυσικών επιστημών για το όραμα του. Η συνέχεια τον δικαίωσε.

Ο ήρωας του Νόλαν στη δική του κινηματογραφική Οδύσσεια δεν είναι ένας απλός ήρωας, αλλά ένας άνθρωπος «πολυμήχανος» και συχνά δόλιος. «Πολλά από τα χαρακτηριστικά του Οδυσσέα που μπορεί να είναι αξιοθαύμαστα σε έναν δευτερεύοντα χαρακτήρα —το να είναι λίγο έξυπνος, λίγο ύπουλος— δεν λειτουργούν όταν ενσωματώνονται στον ήρωα σου. Δεν λειτουργεί πάντα», εξηγεί ο Νόλαν.

«Η πρόκληση ήταν να παραμείνουμε πιστοί στην πολυπλοκότητα του Οδυσσέα, αλλά να τον κάνουμε προσιτό στο κοινό».

Ο Οδυσσέας κάνει τα πάντα από αγάπη, αφοσίωση. Τα κάνει όλα για τη σύζυγό του. Η Πηνελόπη περιμένει 20 χρόνια έναν σύζυγο που όλοι οι άλλοι θεωρούν νεκρό.

Καταφέρνει να ξεγελάσει επανειλημμένα τους 108 μνηστήρες που σχεδιάζουν να την φλερτάρουν, να δολοφονήσουν τον γιο της και να σφετεριστούν τον θρόνο του Οδυσσέα.

Η Ανν Χάθαγουεϊ [υποδύεται την Πηνελόπη] εξεπλάγη ευχάριστα όταν διάβασε το σενάριο του Νόλαν και είδε ότι η βασίλισσα δεν κάθεται απλώς σε μια γωνία, κλαίγοντας.

«Με τον Αγαμέμνονα, η Έλεν [Μιρόινικ], η σχεδιάστρια κοστουμιών μας, προσπαθεί να επικοινωνήσει πόσο πιο πάνω είναι σε σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό γίνεται μέσω υλικών που θα ήταν πολύ ακριβά»

«Υπάρχει αυτή η εντύπωση για την Πηνελόπη, μια εικόνα σεμνότητας. Είναι η εικόνα της υπομονής», λέει η Χάθαγουεϊ. «Και του είπα, ‘Κρις, αν δεν κάνω λάθος, έχεις γράψει για κάποιον που είναι γεμάτος οργή και φαίνεται να υπονοείς ότι είναι στην πραγματικότητα ισάξια του Οδυσσέα’».

Αυτή η Πηνελόπη ταιριάζει με τον σύζυγό της όχι μόνο στη διάνοια αλλά και στο πάθος. «Ήταν μια γυναίκα ηφαίστειο που σιγόβραζε συνεχώς. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό όταν τελικά εξερράγη».

Η Χάθαγουεϊ και ο Ντέιμον υποστήριξαν ότι η Οδύσσεια είναι μια ιστορία αγάπης. «Ο Ματ είναι παντρεμένος με την αγάπη της ζωής του, και εγώ είμαι παντρεμένη με την αγάπη της ζωής μου, και νομίζω ότι και οι δύο βλέπουμε τις σχέσεις μας με ένα ορισμένο βαθμό θαυμασμού και ευγνωμοσύνης, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βρίσκουν αυτό το είδος ευτυχίας σε έναν γάμο, πόσο μάλλον σε δύο ηθοποιούς», λέει η Χάθαγουεϊ. «Έτσι, καταλήξαμε στη σχέση Οδυσσέα-Πηνελόπης με την κατανόηση ότι ναι, μερικές φορές συναντάς την αδελφή ψυχή σου».

Παρά τη φήμη του ως οραματιστή, ο Νόλαν εξακολουθεί να ακολουθεί με ευλάβεια τις εντολές των στούντιο. Ο Νόλαν δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το χρονοδιάγραμμα ή τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης αυτής της ταινίας. Η Οδύσσεια ολοκληρώθηκε σε μόλις 91 ημέρες, εννέα ημέρες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Η Χάθαγουεϊ επιμένει ότι η οικονομία του Νόλαν δεν έρχεται ποτέ εις βάρος μιας ερμηνείας. Έρχεται εις βάρος του εγώ. «Τα χρήματα τα βγάζουν πέρα ​​για την οθόνη», λέει. «Έχεις τον Τομ Χόλαντ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον, μια πληθώρα άλλων πολύ καλών ηθοποιών, εμένα, και όλοι μένουμε σε οικονομικά καταλύματα σε ένα μικρό νησί στη Σικελία επειδή δεν υπάρχουν περιθώρια για ανοησίες. Έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά, και είμαστε όλοι τόσο χαρούμενοι που είμαστε εκεί».

«Έχω τη φήμη ότι δεν μου αρέσουν τα οπτικά εφέ. Αλλά, ξέρετε, οι ταινίες μου έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ οπτικών εφέ», λέει ο ίδιος γελώντας. «Ξέρω πολλά γι’ αυτό και πραγματικά με γοητεύει. Αλλά μου αρέσει να κάνω ταινίες με πολύ προσγειωμένο τόνο».

«Υπάρχει αυτή η εντύπωση για την Πηνελόπη, μια εικόνα σεμνότητας. Είναι η εικόνα της υπομονής», λέει η Χάθαγουεϊ για την Πηνελόπη της που σιγοβράζει ως ηφαίστειο -πριν ξεσπάσει

«Και του είπα, ‘Κρις, αν δεν κάνω λάθος, έχεις γράψει για κάποιον που είναι γεμάτος οργή και φαίνεται να υπονοείς ότι είναι στην πραγματικότητα ισάξια του Οδυσσέα’».

Ο Ντέιμον υπέμεινε τις πιο σκληρές συνθήκες των γυρισμάτων: καταβρεχόταν με λάστιχα, έκανε καθημερινά πεζοπορία στη Σικελία, μουσκεμένος από τη βροχή ενώ γύριζε τις σκηνές του Άδη κατά τη διάρκεια των λευκών νυχτών της Ισλανδίας.

«Το αστείο ήταν ότι, σε κάθε τοποθεσία λέγαμε, λοιπόν, η επόμενη θα είναι ευκολότερη. Αυτό δεν συνέβη σε αυτή την ταινία. [Η φύση] υπήρξε αμείλικτη», λέει. Ο Ντέιμον ανακουφίστηκε όταν έφτασε σε μια παραλία στο Μαρόκο για τις τελευταίες του σκηνές – τον αμμώδη παράδεισο όπου ο Οδυσσέας συναντά τη νύμφη Καλυψώ που υποδύεται η Σαρλίζ Θερόν.

«Το αστείο ήταν ότι, σε κάθε τοποθεσία λέγαμε, λοιπόν, η επόμενη θα είναι ευκολότερη. Αυτό δεν συνέβη σε αυτή την ταινία. [Η φύση] υπήρξε αμείλικτη μαζί μας»

YouTube thumbnail

«Αποδείχθηκε ότι ήταν, σαν, η πρωτεύουσα του kitesurfing στον κόσμο», λέει. «Είχε τόσο πολύ αέρα. Η άμμος απλώς μας έσκιζε στα μάτια. Και δεν υπήρχε απολύτως τίποτα που μπορούσαμε να κάνουμε για να μπλοκάρουμε την άμμο».

Στη Οδύσσεια το καστ συμπληρώνουν ο Τομ Χόλαντ (Τηλέμαχος), η Λουπίτα Νιόνγκο (Ωραία Ελένη / Κλυταιμνήστρα), η Σαμάνθα Μόρτον (Κίρκη) και ο Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός βάρδου. «Τον επέλεξα γιατί ήθελα να διασκεδάσω την την ιδέα ότι αυτή η ιστορία είναι μια προφορική αφήγηση, ανάλογη με της ραπ».

Όπως ο Οδυσσέας πήρε τον μακρύ δρόμο για την Ιθάκη, έτσι και ο Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να νιώσει έτοιμος και να διεκδικήσει τη δική του Οδύσσεια, να βρει την κινηματογραφική Ιθάκη. Στις 17 Ιουλίου, το ταξίδι ξεκινά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Κόσμος
Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream magazin
O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Χωρίς λογοκρισία 12.05.26

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Σύνταξη
Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Μετανάστευση - Παλιννόστηση 12.05.26

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Σύνταξη
Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
Μέση Ανατολή 12.05.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Σύνταξη
Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Κόσμος 12.05.26

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Σύνταξη
Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Πολιτική 12.05.26

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Σύνταξη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies