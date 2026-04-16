Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο CinemaCon
Στον κόσμο της δική τους Οδύσσειας έβαλε το CinemaCon του Λας Βέγκας ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό
- Βροχερός ο καιρός την Πέμπτη – Τι θα γίνει στην Αττική
- Αστυνομικοί ερευνούσαν για ναρκωτικά και βρήκαν χειροβομβίδα επιμελώς κρυμμένη σε κοτέτσι
- Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ στην Τουρκία
- Τραγωδία στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – Στους 29 οι τραυματίες
Την τελευταία 15ετια δεν είναι απλά ένας από τους αγαπημένους δημιουργούς, αλλά το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ. Ο Κρίστοφερ Νόλαν καταφέρνει να μαζέψει στο πλατό τους A-listers του Χόλιγουντ και να κρατάει σε αγωνία τους θεατές απλά και μόνο με το όνομά του. Άρα δεν είναι τυχαίο πως όταν το απόγευμα της Τετάρτης ανέβηκε στη σκηνή του CinemaCon του Λας Βέγκας, όλοι οι θεατές στην αίθουσα σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Έστω κι αν κανείς μας δεν έχει δει κάτι περισσότερο από το trailer του επερχόμενου φιλμ του -το πρώτο του μετά το Oppenheimer του 2023 και τον οσκαρικό του θρίαμβο έναν χρόνο μετά- η Οδύσσεια θεωρείται εδώ και καιρό μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Και ο 55χρονος δημιουργός, λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του, αποφάσισε να δώσει μια γεύση στον κόσμο και να μιλήσει για το έπος του Ομήρου.
«Γιατί επέλεξα την Οδύσσεια; Είναι μια ιστορία που συναρπάζει γενιές εδώ και 3.000 χρόνια. Δεν είναι μια ιστορία. Είναι Η ιστορία» είπε ο Κρίστοφερ Νόλαν από τη σκηνή του CinemaCon, ενώ στην οθόνη έπαιξαν μερικά πλάνα από την ταινία – από τον Δούρειο Ίππο έως τον Κύκλωπα με τον οποίο ο Οδυσσέας και οι στρατιώτες του βρίσκονται αντιμέτωποι.
«Πρόκειται για μια ταινία που, πάνω απ’ όλα, αφορά την έννοια της οικογένειας και την ιδέα του νόστου», ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και αποκάλυψε ότι το φιλμ είναι σχεδόν έτοιμο.
‘The Odyssey’ Stuns CinemaCon With Intense Trojan Horse Attack Footage; Christopher Nolan Says Movie Was an ‘Absolute Nightmare to Film — in All the Right Ways’ https://t.co/AlhdpHeYI4
— Variety (@Variety) April 15, 2026
Θυμίζουμε ότι η Οδύσσεια διαθέτει ένα all star καστ – από τον Ματ Ντέιμον, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τομ Χόλαντ, έως τη Ζεντάγια, τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Σαρλίζ Θερόν, με τον Νόλαν να αστειεύεται ότι είναι πιο εύκολο να πει ποιοι δεν παίζουν στην ταινία.
Το φιλμ θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.
- Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
- Χρηματοδότηση 7.955.000€ για την ανέγερση Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Έδεσσα
- Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
- Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
- Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
- Άννα Βίσση: Εισιτήρια που φθάνουν μέχρι 477 ευρώ για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
- Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις