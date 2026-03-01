magazin
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Culture Live 01 Μαρτίου 2026, 19:30

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Spotlight

Μπορεί να απέχει μήνες από την κυκλοφορία της αλλά η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει την οργή των ιστορικών, οι οποίοι έχουν διαφωνήσει για τις «μη ρεαλιστικές» απεικονίσεις της αρχαίας Ελλάδας.

Η επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του επικού ποιήματος του Ομήρου έχει ένα καστ που περιλαμβάνει τους Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Ρόμπερτ Πάτινσον. Ακολουθεί τον βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, και τους στρατιώτες του στο επικίνδυνο ταξίδι τους προς την πατρίδα μετά την πολιορκία της Τροίας.

Κόκκινα φτερά και κάπα

Ωστόσο, οι κριτικοί έχουν πει ότι τα κοστούμια και τα σκηνικά του Νόλαν παραποιούν την αρχαία ελληνική ιστορία και υποβαθμίζουν σημαντικές πτυχές της ιστορίας.

Σε ένα δίλεπτο τρέιλερ της ταινίας, που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ο Ντέιμον φοράει ένα κράνος σπαρτιατικού τύπου με κόκκινα φτερά και μια κάπα. Ο Μπένι Σαφντί, που υποδύεται τον Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών, φοράει μια μαύρη πανοπλία και ένα κράνος διακοσμημένο με μια χρυσή προεξοχή που μοιάζει με κόκαλο.

«Η μαύρη πανοπλία του Αγαμέμνονα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ότι είναι απλώς επινοημένη. Έχει μια αόριστη ελληνική εμφάνιση, αλλά δεν βασίζεται σε τίποτα. Η πανοπλία του Οδυσσέα, από την άλλη, θυμίζει την κλασική πανοπλία. Καμία από τις δύο δεν είναι ακριβώς στο στόχο»

Η πανοπλία των Δενδρών

«Ο σύγχρονος μυκηναϊκός στρατιωτικός εξοπλισμός πιστεύεται ότι ήταν πιο φωτεινός και πιο στοιχειώδης» σχολιάζει ο Fintan Hogan στους Times και συνεχίζει: «Το καλύτερο σετ πανοπλίας που ανασκάφηκε από εκείνη την περίοδο είναι ένα ογκώδες χάλκινο κέλυφος γνωστό ως η πανοπλία των Δενδρών».

Καμία από τις δύο πανοπλίες

«Η σιδερένια πανοπλία δεν υπήρχε -τελεία και παύλα- στην Ελλάδα το 1184 π.Χ.», δήλωσε στους Times ο Μπρετ Ντεβερό, στρατιωτικός ιστορικός και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

«Η μαύρη πανοπλία του Αγαμέμνονα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ότι είναι απλώς επινοημένη. Έχει μια αόριστη ελληνική εμφάνιση, αλλά δεν βασίζεται σε τίποτα. Η πανοπλία του Οδυσσέα, από την άλλη, θυμίζει την κλασική πανοπλία. Καμία από τις δύο δεν είναι ακριβώς στο στόχο» ξεκαθάρισε και συνέχισε:

«Οι πηγές μας λένε επανειλημμένα ότι ο τύπος του αντιπάλου που προκαλούσε δέος ήταν αυτός που η πανοπλία του έλαμπε και άστραφτε. Ο εξοπλισμός του Οδυσσέα θα έπρεπε να είναι χάλκινος, φωτεινός και αστραφτερός».

Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες / Public Domain

Μια ανακρίβεια μέσα σε μια άλλη ανακρίβεια

Ωστόσο, ο Όμηρος δεν έδωσε μια συνεπή περιγραφή των όπλων ή των ρούχων που φορούσαν οι χαρακτήρες στο έπος του.

«Στη μετάφραση του Ρόμπερτ Φαγκλς της Ιλιάδας, δίνεται ένα προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής στον Οδυσσέα “φτιαγμένο από δέρμα με τα αστραφτερά δόντια ενός λευκού αγριόχοιρου ραμμένα πάνω του”. Αλλού, τα κράνη είναι διακοσμημένα με αλογότριχα και περιγράφονται ως “αστραφτερά”» παρατηρεί ο Fintan Hogan.

Δεδομένου ότι γράφτηκε περίπου 500 χρόνια μετά την περίοδο στην οποία διαδραματίζεται, η ανακριβής στρατιωτική ενδυμασία αποτελεί μέρος της ιστορίας της Οδύσσειας από τη στιγμή που γράφτηκε, υποστηρίζει ωστόσο ο Ντεβερό.

Ιστορικά αντιφατικά μηνύματα

«Οι ήρωες του Ομήρου απεικονίζονται με αναχρονιστικές πανοπλίες από την αρχαιότητα» εξηγεί ο Ντεβερό. «Ακόμη και στην εποχή του Ομήρου, οι Έλληνες δεν γνώριζαν πραγματικά πώς ήταν ένας πολεμιστής της ύστερης Εποχής του Χαλκού. Έτσι, κατά την ύστερη αρχαϊκή ή κλασική περίοδο, απεικόνιζαν τους ήρωές τους με πανοπλίες όπως οι σύγχρονοι πολεμιστές».

Αυτά τα ιστορικά αντιφατικά μηνύματα, καθώς και η προσδοκία του ευρέος κοινού για εντυπωσιακές πανοπλίες, έβαλαν τους σχεδιαστές κοστουμιών σε μια αμήχανη θέση.

«Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις από το κοινό για μια πιο φανταστική απεικόνιση των ιστορικών περιόδων. Το Bridgerton είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα» αναφέρει ο Κρις Γκάρλικ, διευθυντής της Cosprop, μιας εταιρείας ιστορικών κοστουμιών.

«Καθημερινά προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Έχουμε την εμπειρία να κάνουμε τα πράγματα με ακρίβεια, αλλά γνωρίζουμε ότι οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα σε μια ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση» εξηγεί. «Οι σχεδιαστές έπρεπε να αποδεχθούν αυτή την ανάγκη των δημιουργών».

«Ακόμη και στην εποχή του Ομήρου, οι Έλληνες δεν γνώριζαν πραγματικά πώς ήταν ένας πολεμιστής της ύστερης Εποχής του Χαλκού. Έτσι, κατά την ύστερη αρχαϊκή ή κλασική περίοδο, απεικόνιζαν τους ήρωές τους με πανοπλίες όπως οι σύγχρονοι πολεμιστές»

YouTube thumbnail

Πλοία τύπου Βίκινγκ

Οι θεατές, παράλληλα, έχουν ενοχληθεί από ορισμένα σκηνικά της Οδύσσειας. Ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του φαίνεται να ταξιδεύουν σε πλοία τύπου Βίκινγκ, αντί για ελληνικές, πολεμικές τριήρεις κατασκευασμένες για να εμβολίζουν.

«Η αυστηρή τήρηση των αρχαιολογικών στοιχείων μπορεί να είναι περιττή για μια ιστορία που περιλαμβάνει νεκροζώντανους στρατιώτες, θεούς και έναν Κύκλωπα ύψους 6 μέτρων» σχολιάζει ο Γκάρλικ.

Μια ιμπρεσιονιστική προσέγγιση

«Αυτά είναι μύθοι. Δεν υπάρχει ακριβής εκδοχή της ζωής του Οδυσσέα, επειδή δεν υπήρξε», δήλωσε ο Τομ Χόλαντ, κλασικός ιστορικός και συν-παρουσιαστής του podcast «The Rest is History».

«Ειλικρινά πιστεύω ότι μια ιμπρεσιονιστική προσέγγιση της αρχαίας ιστορίας είναι πολύ, πολύ καλύτερη από μια επίπονη προσπάθεια να αποδοθούν σωστά όλες οι ιστορικές λεπτομέρειες, επειδή αυτό είναι αδύνατο.

»Η χειρότερη ταινία που έχει γυριστεί ποτέ για τον αρχαίο κόσμο ήταν η Τροία, του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν με τον Μπραντ Πιτ, την οποία προσπάθησαν να την κάνουν ιστορικά ακριβή, παρά το γεγονός ότι δεν συνέβη ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρελό από το να προσπαθείς να κάνεις έναν μύθο ιστορικά ακριβή, είναι εντελώς άσκοπη προσπάθεια».

«Αντίθετα, η καλύτερη ταινία που έχει γυριστεί για την αρχαία Ελλάδα είναι το 300, στην οποία οι Σπαρτιάτες τρέχουν φορώντας πολύ στενά μαγιό, κάτι που σίγουρα δεν έκαναν»

Η πειθώ

«Αντίθετα, η καλύτερη ταινία που έχει γυριστεί για την αρχαία Ελλάδα είναι το 300, στην οποία οι Σπαρτιάτες τρέχουν φορώντας πολύ στενά μαγιό, κάτι που σίγουρα δεν έκαναν. Αλλά είναι πολύ πιο αυθεντική, γιατί σε αυτή την ταινία αντιλαμβάνεσαι πολύ πιο άμεσα τη βιαιότητα και τη σαρκοβόρα φύση της σπαρτιατικής κοινωνίας» προσθέτει ο Τομ Χόλαντ.

«Όταν έχω προβλήματα με τους ιστορικούς, τους ρωτάω: “Συγγνώμη, φίλε, ήσουν εκεί; Όχι; Τότε σκάσε”»

Ήσουν εκεί;

Το έπος του Νόλαν δεν είναι η πρώτη ιστορική ταινία που παρεκκλίνει από τον κανόνα. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δέχτηκε ιδιαίτερα σκληρή κριτική για την δημιουργική ελευθερία που πήρε με την ρωμαϊκή ιστορία -συμπεριλαμβανομένων των μονομάχων που ιππεύουν ρινόκερους και των καρχαριών που κολυμπούν γύρω από το Κολοσσαίο- στην ταινία Gladiator II.

Αφού ο ιστορικός Νταν Σνοου επέκρινε το διαφημιστικό υλικό για την ταινία Ναπολέων του Ρίντλεϊ Σκοτ, ο σκηνοθέτης αντέδρασε. «Όταν έχω προβλήματα με τους ιστορικούς, τους ρωτάω: “Συγγνώμη, φίλε, ήσουν εκεί; Όχι; Τότε σκάσε”».

*Με στοιχεία από thetimes.com

Vita.gr
