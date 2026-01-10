Ματ Ντέιμον: Πόσα κιλά έχασε για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Οδυσσέα στη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο διάσημος ηθοποιός σε εμφάνισή του στο podcast «New Heights» με τους Τζέισον και Τράβις Κελς, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι το βάρος του έπεσε στα 75 κιλά, το χαμηλότερο που έχει φτάσει από την εποχή του λυκείου.

Ο βραβευμένος ηθοποιός δεν φοβάται τις αλλαγές στην εμφάνιση του για τις ανάγκες ρόλων. Το ίδιο είχε κάνει στην ταινία «The Informant!» του 2009, όπου εκεί είχε πάρει περίπου 13,6 κιλά.

Για το νέο ρόλο του, ο Ματ Ντέιμον δήλωσε ότι σταμάτησε να καταναλώνει γλουτένη, μετά από συζήτηση με τον γιατρό του, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του βάρους του, το οποίο πριν από την προετοιμασία κυμαινόταν μεταξύ 84 και 90 κιλών.

Ματ Ντέιμον: «Έχασα πολλά κιλά»

«Ναι, ήμουν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Έχασα πολλά κιλά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μου είπε ότι με ήθελε λιτό αλλά δυνατό. Είναι κάπως περίεργο αυτό», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Όπως είπε, η διαδικασία αυτή μοιάζει με την προετοιμασία για μια αθλητική σεζόν: «Έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και οργανώνεις όλη την καθημερινότητά σου γύρω από αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς».

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιστρέψει στη γλουτένη

«Τέλος. Είμαι απολύτως gluten-free. Βρήκα ακόμα και μπύρα χωρίς γλουτένη», είπε γελώντας. «Έχει περάσει τόσος καιρός που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι και αυτό μάλλον είναι καλό σημάδι», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Πότε κάνει πρεμιέρα η ταινία

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, με την ιστορία να ακολουθεί τα επικά κατορθώματα του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σε μια διαδρομή γεμάτη τεράστιες προκλήσεις και μυθικά πλάσματα.

Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα σημεία της Ευρώπης.

Το καστ εκτός από τον Ματ Ντέιμον συμπληρώνοουν οι: Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Σαρλίζ Θερόν, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και Λουπίτα Νιόνγκο,