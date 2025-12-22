Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η Universal κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για την ταινία «Οδύσσεια», την πολυαναμενόμενη διασκευή του ηρωικού έπους «Οδύσσεια» του Ομήρου δια χειρός Κρίστοφερ Νόλαν.

Η ταινία ακολουθεί τον ήρωα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, κατά τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Ο Ντέιμον συμπρωταγωνιστεί στην ταινία με την Αν Χάθαγουεϊ, την Ζεντάγια, τον Τομ Χόλαντ, την Λουπίτα Νιόνγκο, την Σαρλίζ Θερόν, την Μία Γκοθ, τον Μπένι Σάφντι, τον Τζον Μπερνθάλ, τον Τζον Λεγκιζάμο και άλλους.

Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Κρίστοφερ Νόλαν έγραψε το σενάριο και υπογράφει ως παραγωγός την ταινία μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας.

«Λειτουργεί σαν ανεξάρτητος σκηνοθέτης, αλλά με τρελά χρήματα»

Ο διευθυντής της Universal, Τζιμ Ορ, αποκάλυψε στο CinemaCon ότι το κοινό μπορεί να περιμένει «ένα φανταστικό, μοναδικό κινηματογραφικό αριστούργημα, για το οποίο ακόμη και ο ίδιος ο Όμηρος θα ήταν πολύ περήφανος».

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Τζον Λεγκιζάμο εξήρε την εργασιακή ηθική του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ παράλληλα συνέκρινε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα έργα με αυτόν που ακολουθεί ένας ανεξάρτητος σκηνοθέτης.

«Δεν το κάνει με βάση τις αποφάσεις μιας επιτροπής, δεν το κάνει με βάση τις οδηγίες του στούντιο», δήλωσε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή «Morning Joe» του MSNBC.

«Λειτουργεί σαν ανεξάρτητος σκηνοθέτης, αλλά με τρελά χρήματα», πρόσθεσε.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία του Νόλαν ήταν η βιογραφική ταινία «Οπενχάιμερ», η οποία κέρδισε επτά Όσκαρ το 2024. Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο Variety το 2023 ότι δεν ήταν σίγουρος για το ποιο έργο θα αναλάμβανε μετά το «Οπενχάιμερ», αλλά πρόσθεσε: «Ό,τι και να κάνω, πρέπει να νιώθω ότι μου ανήκει απόλυτα. Πρέπει να το κάνω δικό μου, ακόμη και αν η αρχική ιδέα μπορεί να προέρχεται από αλλού».

Η ταινία «Η Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Universal