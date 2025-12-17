Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν, έχοντας μια ομάδα δεκάδων ατόμων στο πλευρό του -ανάμεσά τους και μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ- «καταλάμβανε» την πόλη Ουαρζαζάτ στο Μαρόκο και πραγματοποιούσε τα πρώτα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας του. Η Οδύσσεια, όπως την ονειρευόταν ο διάσημος σκηνοθέτης, μόλις είχε αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.

Περίπου δέκα μήνες αργότερα, το πρώτο project του Κρίστοφερ Νόλαν μετά το Oppenheimer του 2022 των επτά Όσκαρ και σχεδόν 1 δισ. δολάρια στο box office, πλησιάζει στο τέλος του. Άλλωστε, στις 17 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η επίσημη πρεμιέρα του και είναι γνωστό ότι ο βραβευμένος δημιουργός δεν του αρέσει να «σπάει» τα deadline του.

Όπως, άλλωστε, φημίζεται για την τάση του να μην αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες από τις δουλειές του – μας δίνει στοιχεία με το σταγονόμετρο. Όπως έγινε πριν από λίγες ώρες, όταν μια σειρά από νέες φωτογραφίες της Οδύσσειας έκαναν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο.

Ο θριαμβευτής των Όσκαρ με το «Oppenheimer» καταπιάνεται με μια από τις πιο εκτενείς και εμβληματικές ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ, την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα έργο που χρονολογείται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ. Για τον κεντρικό ρόλο εμπιστεύτηκε και πάλι τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, στην πολυτάραχη δεκαετή περιπλάνησή του προς την πατρίδα, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου».

Στις νέες εικόνες που εξασφάλισε το Entertainment Weekly βλέπουμε τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, όπως και τον Χιμές Πατέλ ως Ευρύλοχος. Το υλικό αποκαλύπτει επίσης την Αν Χάθαγουεϊ που ενσαρκώνει την Πηνελόπη μαζί με τον Τομ Χόλαντ στο ρόλο του Τηλέμαχου και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον αλαζονικό Αντίνοο που διεκδικεί τον θρόνο του Οδυσσέα.

Και αυτά είναι μερικά από τα διάσημα ονόματα που συμμετέχουν στο νέο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς το καστ συμπληρώνουν οι Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η κυκλοφορία των νέων φωτογραφιών έρχεται μετά το 6λεπτο βίντεο της ταινίας, το οποίο προβάλλεται ήδη στις αμερικανικές αίθουσες μαζί με την επανακυκλοφορία των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another».