Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

Δεκαπέντε χρόνια από τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην ταινία «Inception», ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική επανένωση με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία «Οδύσσεια».

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που με σκέφτηκαν για την ταινία ‘Οδύσσεια’ και μου ζήτησαν να επιστρέψω για να συνεργαστώ ξανά μαζί του», δήλωσε ο Πέιτζ κατά τη διάρκεια του πάνελ «X-Men: Days of Future Past» στο φετινό New York City Comic Con, όπως μεταδίδει το Variety.

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο ‘Inception’. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια]. Πήγα και συνάντησα τον Κρις και μιλήσαμε για τον ρόλο, μετά κάθισα σε ένα δωμάτιο και διάβασα το σενάριο. Ήταν μεγάλη χαρά που επέστρεψα».

»Όπως μπορείτε να φανταστείτε, όταν νιώθεις πιο άνετα με τον εαυτό σου, τέτοιου είδους έργα γίνονται πιο ευχάριστα», είπε ο Πέιτζ, αναφερόμενος στο coming out που έκανε ως τρανς άντρας το 2020.

«Το να ζήσω ξανά μια εμπειρία με τον Κρις Νόλαν σήμαινε πολλά για μένα, εγωιστικά μιλώντας», συμπλήρωσε.

«Είναι ο ένας στο εκατομμύριο»

Tον πρηγούμενο μήνα, ένας γνώριμος και παλιός συνεργάτης του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Κίλιαν Μέρφι, ρωτήθηκε για την επερχόμενη ταινία «Οδύσσεια» – και για την απουσία του από αυτή.

Ο Μέρφι έχει εμφανιστεί σε έξι ταινίες του Νόλαν, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Οπενχάιμερ» του 2023, η οποία τους χάρισε και στους δύο Όσκαρ. Ωστόσο, οι συνεργάτες φαίνεται ότι κάνουν ένα διάλειμμα, καθώς ο Μέρφι δεν θα εμφανιστεί στην επόμενη ταινία του Νόλαν.

Ενώ ο Μέρφι βρισκόταν στο στούντιο του Variety στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο με την ομάδα της νέας του ταινίας «Steve», ο βραβευμένος ηθοποιός ανέφερε ότι: «Ανυπομονώ να δω [την Οδύσσεια]. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ταινία, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ο ένας στο εκατομμύριο. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου ως ηθοποιός. Θέλω πολύ να δω τι θα κάνει με αυτό».

Η «Οδύσσεια», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο ηρωικό έπος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας δια χειρός Ομήρου, αφηγείται την 10ετή περιπέτεια του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, καθώς επιστρέφει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Η Universal έχει επιβεβαιώσει ότι ο Ματ Ντέιμον θα υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Άντονι Μολινάρι, ο Έλιοτ Πέιτζ, ο Χιμές Πατέλ, ο Μπιλ Ίρβιν, η Σαμάνθα Μόρτον, η Μία Γκοθ, ο Τζον Λεγκουίζαμο, ο Ράφι Γκάβρον και ο Σίλο Φερνάντεζ – μεταξύ πολλών άλλων.

Η Οδύσσεια αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2026.

