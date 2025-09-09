Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

Ο Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος έχει συνεργαστεί κατ’ επανάληψη με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, αποκάλυψε ότι δεν θα συμμετάσχει στο νέο φιλόδοξο έργο του, την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας.

Όταν ρωτήθηκε από το Variety εάν αισθάνεται φόβο ότι «χάνει κάτι» (FOMO), ο Ιρλανδός ηθοποιός απάντησε με χιούμορ ότι αντί για «fear of missing out» έχει «ROMO» — «relief of missing out», δηλαδή ανακούφιση που δεν συμμετέχει. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αποδώσει σωστά το έπος του Ομήρου, αυτός είναι ο Νόλαν.

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα το δω. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου ως ηθοποιός. Ανυπομονώ να δω τι θα κάνει με αυτό», είπε ο ηθοποιός.

Η Οδύσσεια

Η νέα παραγωγή χαρακτηρίζεται ως η πιο ακριβή και τεχνικά απαιτητική ταινία του Νόλαν. Ο σκηνοθέτης σχεδιάζει να γυρίσει την Οδύσσεια αποκλειστικά σε φιλμ IMAX 70 mm, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια — το μεγαλύτερο στην καριέρα του. Το καστ είναι εντυπωσιακό: ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο, ενώ συμμετέχουν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ, η Ζεντάγια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκ’ο και η Σαρλίζ Θερόν. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Σικελία, η Ιταλία και το Μαρόκο μεταξύ άλλων.

Οι Νόλαν και Μέρφι

Ο Μέρφι έχει υπάρξει ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Νόλαν, με έξι ταινίες στις «πλάτες» τους: την τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη, το Inception, το Dunkirk και πιο πρόσφατα το Oppenheimer, όπου ερμήνευσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει τη διακοπή αυτής της δημιουργικής σχέσης, δεδομένου του εξαντλητικού χαρακτήρα που είχε η ερμηνεία του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ένας ρόλος που τον οδήγησε σε μεγάλη σωματική και ψυχολογική καταπόνηση.

Την ίδια στιγμή, ο Μέρφι παραμένει δραστήριος με άλλα πρότζεκτ: προωθεί το Steve στο Netflix, επιστρέφει ως Τόμι Σέλμπι στη συνέχεια του Peaky Blinders με τίτλο The Immortal Man, και θα πρωταγωνιστήσει στο 28 Years Later: The Bone Temple, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2026.