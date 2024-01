Ξεχάστε το FOMO – Αγκαλιάστε το JOMO

Για πολλούς, αυτή η γνώση θα πυροδοτούσε τον φόβο της απουσίας από τις εξελίξεις – ευρέως γνωστός ως το ακρωνύμιο FOMO -Μissing Of Going Out, ο «φόβος μη μείνεις εκτός από όσα συμβαίνουν γύρω σου».

Αλλά οι αναδυόμενες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η απουσία δεν χρειάζεται να είναι κάτι που φοβόμαστε, αλλά κάτι που μπορούμε να απολαύσουμε.

«Για καλύτερη ψυχική υγεία, φέτος, προσπαθήστε να αναδιαμορφώσετε αυτά τα συναισθήματα FOMO και, ακόμα καλύτερα, προσπαθήστε να βρείτε το JOMO -Joy Of Missing Out, δηλαδή, τη χαρά της απουσίας σας από τη δράση» προτείνουν οι ειδικοί.

Το JOMO μπορεί να είναι μια βαθιά ανακουφιστική κατάσταση, επειδή μας βοηθά να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με άλλους ανθρώπους

Το «εδώ και τώρα»

«Το JOMO μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε όχι μόνο να μη φοβόμαστε ότι χάνουμε κάτι σημαντικό, αλλά να απολαμβάνουμε πραγματικά το να χάνουμε κάτι, σημαντιλό ή όχι», δήλωσε ο Tali Gazit, αναπληρωτής καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Bar-Ilan του Ισραήλ.

Η έρευνα σχετικά με το JOMO είναι σε αρχικό στάδιο και επικεντρώνεται στις επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δημιουργούν ένα αίσθημα ακύρωσης γιατί πάντα συγκρίνουμε τη ζωή μας με τη ζωή των άλλων που περνάει στο newsfeed μας. Μπορούμε όμως να βρούμε το JOMO και στην υπόλοιπη ζωή μας, επιλέγοντας πότε θέλουμε να απομακρυνθούμε και πότε όχι; Το JOMO μπορεί να είναι μια βαθιά ανακουφιστική κατάσταση, επειδή μας βοηθά να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με άλλους ανθρώπους.

«Το JOMO σημαίνει στην πραγματικότητα το να μπορείς να είσαι στο εδώ και τώρα», δήλωσε ο Gazit. «Να μπορείς να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις τώρα χωρίς να κοιτάς αριστερά και δεξιά και να ζηλεύεις ή να αγχώνεσαι μήπως χάσεις κάτι».

Η 4η Οκτωβρίου του 2021 δεν είναι μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία για κάποιον λόγο. Αλλά για αρκετές ώρες, το Facebook, το Instagram, το Messenger και το WhatsApp έπεσαν

FOMO – μια ανθρώπινη κατάσταση που επιδεινώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο φόβος που ενσαρκώνει η FOMO είναι κοινωνικός. Οι άνθρωποι τον αντιμετωπίζουν από τότε που συνειδητοποίησαν ότι χάνονται ευκαιρίες, δεν διασκεδάζουν και ότι πρέπει να συμβαδίζουν με τους γύρω τους, κυρίως με την επίδειξη ευτυχίας που παρουσιάζεται στα σόσιαλ μίντια. Φυσικά και η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σήμανε αυτομάτως την εμφάνιση του FOMO στη δημόσια συνείδηση και στο λεξιλόγιο.

«Το FOMO υπήρχε πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο μέρος της εμπειρίας μας», δήλωσε ο Chris Barry, καθηγητής ψυχολογίας στο Washington State University.

Με την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μας δόθηκε η βαθιά δυνατότητα να βλέπουμε συνεχώς το highlight reel της ζωής του καθενός συγκρίνοντας τη ζωή μας με τις ζωές των άλλων. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα FOMO συνδέονται με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και περισσότερη μοναξιά.

«Είμαστε εκτεθειμένοι σε περισσότερους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε -δεν γνωρίζουμε πραγματικά τις ιστορίες τους», δήλωσε ο Gazit. «Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με την πολυπλοκότητα της ζωής τους και όλα φαίνονται τόσο υπέροχα στις εμπειρίες ζωής των άλλων».

Πώς μια διακοπή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έφερε χαρά

Η 4η Οκτωβρίου του 2021 δεν είναι μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία για κάποιον λόγο. Αλλά για αρκετές ώρες, το Facebook, το Instagram, το Messenger και το WhatsApp έπεσαν, αναστατώνοντας τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Η διακοπή λειτούργησε επίσης ως ένα ευτυχές φυσικό πείραμα σχετικά με το πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται συναισθηματικά όταν βρίσκονται μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι περισσότερες μελέτες βασίζονται στο να ζητούν από τους ανθρώπους να απέχουν από τα smartphones και τους υπολογιστές τους. Η διακοπή ήταν ενοχλητική για τους χρήστες, αλλά για τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη συμπεριφορά, «την πήραμε σαν δώρο», δήλωσε ο Gazit.

Τις δύο ημέρες που ακολούθησαν τη διακοπή, ο Gazit και ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Tal Eitan προσέλκυσαν 571 ενήλικες για να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογούσε τα συναισθήματά τους σχετικά με την εμπειρία.

Η ζωή μακριά από τον αλγόριθμο

Αρχικά, οι ερευνητές ανέμεναν να αποκαλύψουν συναισθήματα άγχους και FOMO, τα οποία πράγματι βρήκαν σε μεγάλο βαθμό. Σε υποστήριξη προηγούμενων ερευνών, το FOMO συσχετίστηκε σημαντικά με το στρες που ένιωθαν και το επίπεδο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχαν συνήθως οι άνθρωποι.

Αλλά απροσδόκητα, στις προαιρετικές ανοιχτές ερωτήσεις, πολλοί άνθρωποι έγραψαν για την ανακούφιση και τη χαρά που ένιωθαν όταν δεν ήταν συνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αναρτήσεις των άλλων, ανέφερε η μελέτη του 2023.

Ορισμένοι μάλιστα αναφέρθηκαν άμεσα στο JOMO, το οποίο έχει εμφανιστεί στη δημοφιλή κουλτούρα αλλά δεν είχε μελετηθεί σοβαρά μέχρι πρόσφατα.

«Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων διασκέδασε πραγματικά και βρέθηκαν να μιλούν με τους συντρόφους τους, να μιλούν με τους φίλους τους και να κάνουν πράγματα, να μαγειρεύουν, να αθλούνται» δήλωσε ο Gazit.

*Με στοιχεία από washingtonpost.com