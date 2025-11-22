Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Περισσότερο από δύο δεκαετίες πριν ανακοινώσει επίσημα ότι θα μεταφέρει την Οδύσσεια του Ομήρου στον κινηματογράφο, ο Κρίστοφερ Νόλαν είχε δεχθεί πρόταση από τη Warner Bros. να σκηνοθετήσει την Τροία. Όπως αποκάλυψε στο Empire Magazine (μέσω του World of Reel), το στούντιο τον προσέγγισε όταν ο Βόλφγκανγκ Πέτερσεν —ο οποίος είχε αρχικά αναπτύξει το πρότζεκτ— στράφηκε στη δική του εκδοχή του Batman v Superman.

Τελικά, η Warner Bros. επέστρεψε την Τροία στον Πέτερσεν, προσφέροντας στον Νόλαν το Batman Begins ως εναλλακτική. Η απόφαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η ταινία εγκαινίασε μία από τις πιο επιδραστικές υπερηρωικές τριλογίες της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας.

«Ήταν ένας κόσμος που με γοήτευε εδώ και χρόνια. Είχα στο μυαλό μου συγκεκριμένες εικόνες, όπως το πώς θα παρουσίαζα τον Δούρειο Ίππο», δήλωσε ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Christopher Nolan was hired to direct «Troy» more than 20 years before making #TheOdyssey. He says the studio backtracked and offered «Batman Begins» as a «consolation prize.» “I was originally hired by Warner Bros. to direct ‘Troy.’ Wolfgang [Petersen] had developed it, and so… pic.twitter.com/KyvQlmx7QZ — Variety (@Variety) November 21, 2025

Από την Τροία στην Οδύσσεια

Η ταινία Τροία, που κυκλοφόρησε το 2004 με τους Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα, Ορλάντο Μπλουμ και Νταϊάν Κρούγκερ, γνώρισε μεικτές κριτικές αλλά ξεπέρασε τα 500 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Το Batman Begins έκανε πρεμιέρα το 2005 και αποτέλεσε τη βάση για τον Σκοτεινό Ιππότη.

Τώρα, με την επερχόμενη Οδύσσεια —την οποία αναπτύσσει για την Universal— ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στην εποχή του Τρωικού Πολέμου με τους δικούς του όρους. Στον ρόλο του Οδυσσέα πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον, ενώ τον Τηλέμαχο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπερνθαλ.

Ο σκηνοθέτης εξηγεί ότι μεγάλωσε με μυθολογικές ταινίες, όπως τα έργα του Ρέι Χάριχαουζεν, αλλά θεωρεί πως αυτές οι ιστορίες δεν έχουν αποδοθεί ποτέ με την κινηματογραφική βαρύτητα και την τεχνική αρτιότητα μιας σύγχρονης, IMAX υπερπαραγωγής.

«Αναζητούσα ένα κενό στην κινηματογραφική κουλτούρα, κάτι που δεν έχει γίνει με σοβαρή προσέγγιση. Η μυθολογία είναι ένα τέτοιο πεδίο», σημείωσε.

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026.

* Mε πληροφορίες από: Variety