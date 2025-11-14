Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν που φέρνει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος, έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό ξεκαθαρίζοντας την πρόθεση του. Η Οδύσσεια είναι το μεγάλο, επικό, στοίχημα του.

Μιλώντας στο περιοδικό Empire, ο Νόλαν επιβεβαίωσε την κολοσσιαία κλίμακα της νέας του ταινίας, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο του post-production, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων τον Αύγουστο.

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, γνωστός για την προσήλωσή του στο αναλογικό φιλμ και την αντιπάθεια του στα ψηφιακά εφέ, δήλωσε ότι χρησιμοποίησε περίπου 609.000 μέτρα (2 εκατομμύρια πόδια) φιλμ για τη μεταφορά της Οδύσσειας του Ομήρου στις σκοτεινές αίθουσες.

Η επιλογή του Νόλαν να γυρίσει ολόκληρη την Οδύσσεια στο μεγάλου μεγέθους φορμά IMAX εξηγεί τον τεράστιο όγκο του υλικού καθώς οι κάμερες IMAX «καταναλώνουν» σημαντικά περισσότερο φιλμ από τις συμβατικές κάμερες των 35 χιλιοστών.

Σύμφωνα με το Indepth Cine, οι κάμερες IMAX χρησιμοποιούν περίπου 337 πόδια φιλμ 65 χιλιοστών ανά λεπτό, σε σύγκριση με τα 90 πόδια ανά λεπτό για τα 35 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νόλαν γύρισε περίπου 100 ώρες ακατέργαστου υλικού.

View this post on Instagram A post shared by Empire (@empiremagazine)

Βέβαια, ο αριθμός αυτός, αν και εντυπωσιακός, είναι σχετικά συγκρατημένος σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες υπερπαραγωγές. Ενδεικτικά, σύμφωνα με καταγραφή του μοντέρ Βάσι Νεντομάνσκι για το Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής γυρίστηκαν περίπου 480 ώρες ακατέργαστου υλικού, ενώ το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε έφτασε τις 500 ώρες.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος πριν από δύο δεκαετίες είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να σκηνοθετήσει το έπος της Ιλιάδας, εξήγησε γιατί τελικά είπε το ναι για την Οδύσσεια.

Αυτό που έλειπε, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η «αξιοπιστία» και το «βάρος» στις κινηματογραφικές μεταφορές της μυθολογίας, σε αντίθεση με τις ταινίες με τις οποίες μεγάλωσε, όπως εκείνες του Ρέι Χάριχαουζεν.

«Ως κινηματογραφιστής, αναζητάς κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό που είδα είναι ότι όλο αυτό το σπουδαίο μυθολογικό κινηματογραφικό έργο με το οποίο μεγάλωσα δεν είχε έρθει στις αίθουσες με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να δώσει ένας μεγάλος προϋπολογισμός και μία παραγωγή του μεγέθους του Χόλιγουντ και του IMAX» είπε.

Επιπλέον μίλησε για μια άλλη Οδύσσεια, αυτή της δημιουργίας του ομηρικού έπους και των συνεργατών του. «Βρέθηκα στη θάλασσα τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Πήραμε το καστ που υποδύεται το πλήρωμα του πλοίου του Οδυσσέα εκεί έξω, στα πραγματικά κύματα, στους πραγματικούς τόπους… Θέλαμε πραγματικά να αποτυπώσουμε το πόσο δύσκολα θα ήταν αυτά τα ταξίδια για τους ανθρώπους. Και το άλμα πίστης που έκαναν σε έναν ανεξερεύνητο, αχαρτογράφητο κόσμο» είπε.

Η δέσμευση του Νόλαν στις νατουραλιστικές συνθήκες ήταν καθοριστική και αδιαπραγμάτευτη. «Αγκαλιάζοντας τη φυσικότητα του πραγματικού κόσμου κατά την παραγωγή της ταινίας, πληροφορείς την αφήγηση της ιστορίας με ενδιαφέροντες τρόπους. Διότι έρχεσαι αντιμέτωπος καθημερινά με τις δυνάμεις του κόσμου που είναι εναντίον σου» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η προσήλωση στα πρακτικά εφέ και στα γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους θα δώσουν στην ταινία μία ξεχωριστή αίσθηση αλήθειας και δυσκολίας, τιμώντας την εποποιία του Ομήρου.

View this post on Instagram A post shared by Empire (@empiremagazine)

«Καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου»

Στο ίδιο περιοδικό μίλησε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον κεντρικό ρόλο του Οδυσσέα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Νόλαν. «Μπορώ να πω, χωρίς υπερβολή, ότι ήταν η καλύτερη εμπειρία της καριέρας μου…», δήλωσε ο Ντέιμον.

Η θέαση των σκηνικών προκάλεσε άμεσα τη συγκίνησή του. «Είδα το άλογο [της Τροίας] στην παραλία και απλώς ένιωσα δέος. Ήταν τόσο απίστευτα ωραίο» είπε.

View this post on Instagram A post shared by Empire (@empiremagazine)

View this post on Instagram A post shared by Empire (@empiremagazine)

View this post on Instagram A post shared by Empire (@empiremagazine)

Πέρα από τον Ματ Ντέιμον στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν οι Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Τζον Μπέρνθαλ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Αν Χάθαγουεϊ, Σαρλίζ Θερόν, Μία Γκοθ, Τζον Λεγκουιζάμο, Μπένι Σάφντι και Έλιοτ Πέιτζ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιούλιο του 2026.