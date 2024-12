Ομήρου Οδύσσεια: Μετά το Οπενχάιμερ ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει το επικό αριστούργημα στην οθόνη

Ο σκηνοθέτης Κρίστιφερ Νόλαν αναλαμβάνει το μεγαλύτερο ρίσκο της καριέρας του και η πρόκληση είναι κυριολεκτικά επική. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης των Interstellar, Inception, ίσως των καλύτερων Μπατμαν στο franchise, και Όπενχάιμερ, Κρίστοφερ Νόλαν θα φέρει το ομηρικό έπος της Οδύσσειας στη μεγάλη οθόνη για τη Universal.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο X post από την Universal Pictures, το επόμενο μεγάλο στοίχημα του σκηνοθέτη «είναι ένα μυθικό έπος δράσης με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας την ολοκαίνουργια τεχνολογία ταινιών IMAX. Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές οθόνες IMAX για πρώτη φορά και ανοίγει στις αίθουσες παντού στις 17 Ιουλίου 2026».

Η ταινία έχει ήδη πολλά ονόματα που τη στελεχώνουν προμηνύοντας σίγουρα τεράστια προβολή και προώθηση.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει συγκεντρώσει ένα all-star cast ηθοποιών που ταιριάζουν σε μια ιστορία τόσο σπουδαία όσο είναι η Οδύσσεια.

Universal has revealed that Christopher Nolan will adapt #TheOdyssey, the epic poem from Homer. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway and Charlize Theron are set to star: https://t.co/uyNZsuDrNr pic.twitter.com/39pCLaLBgH

— The Hollywood Reporter (@THR) December 23, 2024