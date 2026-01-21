Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Ήταν το 1990 όταν πέντε πιτσιρικάδες εμφανίστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή The Hit Man and Her και χωρίς να το καταλάβουν τότε, θα αλλάξουν για πάντα τον χάρτη της ποπ μουσικής σκηνής. Με εκείνη τους την εμφάνιση, οι Take That μας έβαλαν στην εποχή και την κυριαρχία των boy bands στα nineties.

Οι Γκάρι Μπάρλοου, Χάουαρντ Ντόναλντ, Μάρκ Όουεν, Τζέισον Όρανζ και Ρόμπι Γουίλιαμς θα συνθέσουν μια εκρηκτική πεντάδα, και η βρετανική pop δεν θα ήταν ποτέ η ίδια μετά. Αυτή η παρέα θα καταφέρει μέσα στην επόμενη πενταετία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη, να κυριαρχήσει στα charts, να γεμίσει γήπεδα και να αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Take That (@takethat)

Παράλληλα, οι Take That ένιωσαν την πίεση της επιτυχίας, το άγχος για το επόμενο βήμα, τις κόντρες ανάμεσα στα μέλη του, και στο τέλος πλήρωσαν το τίμημα, καθώς διαλύθηκαν μετά από έξι χρόνια και μόλις τρία άλμπου. Ένα «διαζύγιο» που ήρθε ενώ βρίσκονταν στην κορυφή.

Και το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, που κάνει «βουτιά» στην πορεία του βρετανικού boy band, δείχνει να επικεντρώνεται πολύ σε αυτό το κομμάτι: της επιτυχίας και της πίεσης.

Τα τρία ενεργά μέλη των Take That (οι Γουίλιαμς και Όρανζ έχουν εγκαταλείψει το συγκρότημα οριστικά από το 2015) δίνουν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα ανέκδοτο υλικό από το ξεκίνημά τους, τη σχέση τους με τους φανσ, ενώ παράλληλα μιλούν για όλα αυτά που έζησαν.

Στο απόγειο της καριέρας τους, τους συμβούλευαν να μην ασχολούνται ιδιαίτερα με το τραγούδι καθώς κανείς δεν τους ακούει από τις φωνές των θαυμαστριών τους. «Όσο πιο επιτυχημένοι γινόμασταν, τόσο μεγαλύτερο ήταν το κοινό» ακούγονται να λένε. «Αλλά ήταν επίσης η αρχή του τέλους για εμάς ως συγκρότημα».

«Είμαστε μια επιχείρηση. Μια μηχανή που βγάζει χρήματα για πολλούς ανθρώπους» λέει ο Γκάρι Μπάρλοου, ο οποίος είχε αναλάβει το μεγαλύτερο δημιουργικό κομμάτι των Take That. Ενώ μιλάει και για το reunion τους το 2005: «Είμασταν φοβισμένοι, αλλά κατάλαβα ότι χρειαζόμασταν το συγκρότημα και χρειαζόταν ο ένας τον άλλον».

Το ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο Take That, θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Ιανουαρίου.