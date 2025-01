«Υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά σε όλο αυτό»: Οι Boyzone αποκαλύπτουν όλοι την αλήθεια πίσω από το boy band σε ένα ντοκιμαντέρ

Η άποψη που επικρατούσε για χρόνια ήταν πως ο κόσμος πίσω από τα boy bands ήταν ρόδινος. Και γιατί όχι άλλωστε – νέα παιδιά, ζούσαν το όνειρο, έβγαζαν πολλά χρήματα, οι γυναίκες τους λάτρευαν και έκαναν την τρέλα τους. Ωστόσο, στο πέρασμα του χρόνου, αποδείχθηκε ότι υπήρχε και μια σκοτεινή πλευρά. Κάτι που τονίζεται και στο ντοκιμαντέρ για την πορεία των Boyzone.

Ο τραγικός θάνατος του Λίαμ Πέιν πριν από μερικούς μήνες ήρθε να δείξει σε όλο τον κόσμο αυτή τη σκοτεινή πλευρά της επιτυχίας – να δείξει το πόσο απροστάτευτη ήταν μια παρέα από 16χρονους, που άφηναν το σπίτι τους, γυρνούσαν τον κόσμο και λειτουργούσαν σαν ροκ σταρ (στις καταχρήσεις), έχοντας δίπλα τους μάνατζερ που απλά τους ξεζούμιζαν. Και πόσο πιο δύσκολο ήταν για αυτά τα παιδιά να διαχειριστούν το τέλος αυτής της ξέφρενης πορείας.

Οι Boyzone, μπορεί να μην έφτασαν ποτέ τη φήμη των New Kids on the Block, Backstreet Boys ή One Direction, ωστόσο έγραψαν τη δική τους ιστορία στα τσαρτς. Τι κι αν βρέθηκαν μαζί για μόλις 6-7 χρόνια μέχρι την (πρώτη) διάλυσή τους; Κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ, πούλησαν περισσότερα από 20 εκατ. αντίτυπα, έγιναν οι πρώτοι Ιρλανδοί που στέλνουν τέσσερα κομμάτια στο Νο1 των βρετανικών charts.

Ωστόσο το τέλος ήρθε και σε αυτούς, όπως στα περισσότερα boy bands. Με εντάσεις, κόντρες, γκρίνιες και διαμάχες. Τρεις δεκαετίες μετά το δισκογραφικό τους ντεμπούτο με το «Said and Done» και 25 χρόνια μετά την αρχική τους διάλυση (ενώθηκαν ξανά μετά από επτά χρόνια), τα τέσσερα μέλη των Boyzone – ο Στίβεν Γκέιτλι άφησε την τελευταία του πνοή το 2009- ένωσαν και πάλι τις δυνάμεις τους προκειμένου να πουν την ιστορία τους. Και παράλληλα να θυμίσουν σε όλους τους κινδύνους που κρύβει η μουσική βιομηχανία.

Το ντοκιμαντέρ «Boyzone: No Matter What» έκανε την Δευτέρα το βράδυ πρεμιέρα στο Λονδίνο, με τους Σέιν Λιντς, Κιθ Ντάφι και Ρόναν Κίτινγκ να μιλούν για όλα αυτά που έζησαν μετά το τέλος της προβολής του – ο Μάικλ Γκράχαμ προτίμησε να μην πάει.

«Ήταν μια χαρά να βγάζεις λεφτά από τα πιτσιρίκια, ήταν μια χαρά να προωθείς τη μουσική και το συγκρότημα. Ωστόσο κανείς ποτέ δεν κοίταξε την ψυχική υγεία αυτών των παιδιών» είπε ο Κιθ Ντάφι και συμπλήρωσε: «Ο θάνατος του Λίαμ Πέιν των One Direction άνοιξε τα μάτια σε πολλούς».

Από την πλευρά του ο Ρόναν Κίτινγκ αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ ως «θεραπεία».

«Χρειάστηκαν πολλές ώρες για να γυριστεί αυτό το ντοκιμαντέρ. Στην αρχή είμασταν πιο χαλαροί, αλλά όσο περνούσε η ώρα μπαίναμε βαθιά ξανά σε αυτόν τον κόσμο, που είχε και τις σκοτεινές του πλευρές» είπε ο 47χρονος καλλιτέχνης και ο πιο γνωστός από τους 5 Boyzone.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Λούις Γουόλς, τον ιρλανδό «νονό» των boy bands, ο οποίος μέσω αγγελιών κατάφερε να δημιουργήσει τους Boyzone. «Του είμαι ευγνώμων για ότι έκανε, καθώς χωρίς αυτόν δεν θα τα είχαμε καταφέρει» είπε αρχικά ο Ρόναν Κίτινγκ και συμπλήρωσε: «Εννοείται ότι δεν τα έκανε όλα σωστά και πήρε λάθος αποφάσεις. Ωστόσο για κάποιες μας έχει ζητήσει και συγγνώμη. Ωστόσο ότι έγινε, έγινε. Στεναχωριέμαι γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί του καλύτερες σχέσεις».

Όσο για τον Σέιν Λιντς, παραδέχθηκε ότι «υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά σε όλη αυτή την επιτυχία. Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Δεν είναι όλα μια καταστροφή, ούτε όλα είναι τέλεια».

Το ντοκιμαντέρ «Boyzone: No Matter What» συνδυάζει αρχειακό υλικό και καινούριες πληροφορίες με ειλικρινείς συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος, την αδερφή του Γκέιτλι, τον Γουόλς και δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας τεταμένες σχέσεις και δυσαρέσκεια. Από τις 2 Φεβρουαρίου, τα τρία μονόωρα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο Sky and στην πλατφόρμα Now.