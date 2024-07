Λου Πέρλμαν: Η ζωή του «Πάπα» των boy bands και καλλιτέχνη της απάτης

Το ημερολόγιο έγραφε 21 Μαΐου 2008 όταν ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζορτζ Κένταλ Σαρπ έβγαζε την απόφασή του: 25 χρόνια κάθειρξης σε ομοσπονδιακές φυλακές. Στη θέση του κατηγορούμενου καθόταν ο Λου Πέρλμαν – εκατομμυριούχος, επιχειρηματίας, «πάπας» της μουσικής βιομηχανίας. Και φυσικά, ένας καλλιτέχνης της απάτης, καθώς κατάφερε και έστησε μια χρηματική απάτη που στηριζόταν σε πυραμίδα (Ponzi Scheme), αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από ανυποψίαστους επενδυτές.

Αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο της νέας σειράς «Dirty Pop: The Boy Band Scam», που κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσει στο Νο1 του Netflix. Ποιος ήταν όμως ο Λου Πέρλμαν και πως κατάφερε μέσα σε τρεις δεκαετίες, από το πουθενά, να θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες των ΗΠΑ;

Από το ελικόπτερο στο αερόπλοιο

Ο Λου Πέρλμαν γεννήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουνίου 1954. Μοναχοπαίδι μιας οικογένειας της εργατικής τάξης, έδειξε από νωρίς ότι ήθελε να ανέβει ψηλά και γρήγορα. Πρώτος ξάδερφος του μουσικού Αρτ Γκαρφάνκελ, εντυπωσιάστηκε από την πορεία του καλλιτέχνη και στο λύκειο αποφάσισε να μανατζάρει ένα συγκρότημα. Ωστόσο είδε ότι η επιτυχία δεν ήταν εύκολη στη μουσική βιομηχανία, οπότε εκεί αποφάσισε να αλλάξει πλάνο και να ασχοληθεί με τον μεγάλο του έρωτα: την αεροπορία.

Στο πρώτο έτος του στο Κολέγιο του Κουίνς, φτιάχνει ένα επιχειρηματικό πλάνο στο πλαίσιο μιας εργασίας, που αφορούσε τη δημιουργία μιας εταιρίας ελικοπτέρων-ταξί που θα πετούσαν πάνω από τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, τη δεκαετία του ’70, το πίστεψε τόσο πολύ το πλάνο του, ώστε την έφτιαξε την εταιρία με ένα μόνο ελικόπτερο-ταξί. Όταν είδε ότι το σχέδιό του δεν προχωράει με τους ρυθμούς που ήθελε, άλλαξε ξανά πλάνο: αυτή τη φορά μπήκαν στο στόχαστρό του τα διαφημιστικά αερόπλοια.

Το 1980 δημιουργεί την Airship International, καταφέρνει να βρει τον πρώτο του πελάτη, ωστόσο το αερόπλοιο που είχε κατασκευάσει θα συντριβεί στην πρώτη του πτήση. Ούτε αυτό τον πτόησε. Ο Λου Πέρλμαν, μέσα από όχι και τόσο νόμιμες διαδικασίες, πουλάει τις μετοχές της Airship International, μαζεύει 3 εκατομμύρια δολάρια και ιδρύει την εταιρία τσάρτερ με την ονομασία Trans Continental Airlines.

Σε ένα από αυτά τα ταξίδια γνωρίζει τους New Kids On the Block και εντυπωσιάζεται από τον τρόπο που αυτά τα παιδιά κέρδιζαν 100 εκ. δολάρια τον χρόνο. «Δεν ήξερα ποιοι ήταν και αναρωτιόμουν πως μπορούν αυτά τα παιδιά να νοικιάζουν ιδιωτικό αεροπλάνο;» είχε πει σε μια συνέντευξή του στο ABC News το 2000. «Μετά με πληροφόρησαν ότι αυτά τα παιδιά έχουν πουλήσει δίσκους 200 εκ. και έχουν 800 εκ. έσοδα από τις περιοδείες τους. Τότε κατάλαβα ότι ήμουν σε λάθος επιχειρήσεις».

Εισβολή στη μουσική βιομηχανία

Το 1992 ο Λου Πέρλμαν μπαίνει και επίσημα στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Βάζει αγγελία στην εφημερίδα Orlando Sentinel, όπου έγραφε «ζητούνται παιδιά για να φτιάξουν ένα συγκρότημα που θα μοιάζει με τους New Kids On the Block και θα ακούγονται σαν τους Boyz II Men». Το αποτέλεσμα; Η γέννηση των Backstreet Boys, το πιο επιτυχημένο boy band όλων των εποχών.

Λίγο καιρό αργότερα ήρθε η σειρά των *NSYNC και ο Πέρλμαν ζει το όνειρο. Τέτοιο όνειρο, όπου πλέον έχει αφήσει την Trans Continental Airlines να παρακμάζει. Ο Big Poppa, όπως είχε ζητήσει από τα συγκροτήματά του να τον φωνάζουν, μόλις είχε γεννηθεί.

«Όταν μου είπαν ότι οι New Kids on the Block έχουν πουλήσει δίσκους αξίας 200 εκ. και έχουν 800 εκ. έσοδα από τις περιοδείες τους, κατάλαβα ότι ήμουν σε λάθος επιχειρήσεις»

Προβλήματα στον μουσικό παράδεισο

Ωστόσο παρά την κυριαρχία του Big Poppa, η πορεία του στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας άρχισε να δέχεται χτυπήματα εκ των έσω.Τα δύο μεγάλα και αγαπημένα συγκρότημά του θα κινηθούν νομικά εναντίον του για διαφυγόντα κέρδη. Η αλήθεια είναι ότι ο Πέρλμαν από το 1993 έως το 1997 έδωσε στους Backstreet Boys μόλις 300.000 δολάρια, την ίδια ώρα που εκείνος έβαλε στην τσέπη του 10 εκατομμύρια, αγοράζοντας σπίτια, αυτοκίνητα, γραφεία.

Οι Backstreet Boys και *NSYNC αποδεσμεύτηκαν από τα συμβόλαιά τους, ωστόσο ο Big Poppa δεν ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τη βιομηχανία. Φτιάχνει και άλλα συγκροτήματα, φτιάχνει και δικό του μουσικό τηλεοπτικό σόου, υπόσχεται να φτιάξει ένα υπερσύγχρονο στούντιο ηχογράφησης.

Όμως τίποτα από αυτά δεν αλλάζει την πορεία που έχει ξεκινήσει να διαγράφεται. Σταδιακά όλα τα συγκροτήματά του θα κινηθούν εναντίον του νομικά, ενώ στο τέλος μέχρι και ο δικηγόρος που είχε προσλάβει στις υποθέσεις των Backstreet Boys και *NSYNC θα του κάνει αγωγή, καθώς του χρωστούσε 15 εκ. δολάρια!

Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ θα γράψει στα social media για τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε και τον έκανε σταρ: «Ελπίζω να βρει γαλήνη»

Μεγαλύτερα προβλήματα τον παράδεισο

Το 2006 θα ξεκινήσει έρευνα εναντίον του για χρηματική απάτη που στηριζόταν σε πυραμίδα (Ponzi Scheme). Οι Αρχές των ΗΠΑ ανακαλύπτουν ότι ο Πέρλμαν εκμεταλλευόταν την λάμψη και την επιτυχία του με τα boy bands, ώστε να παίρνει λεφτά από επενδυτές για τις εταιρείες του. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες του υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Είχε, μάλιστα, δημιουργήσει μέχρι και ένα δικό του δήθεν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, παίρνοντας τις αποταμιεύσεις από ηλικιωμένους ανθρώπους.

Στις αρχές του 2007 θα προσπαθήσουν να συλλάβουν τον Λου Πέρλμαν, αλλά αυτός είχε καταφέρει ήδη να φύγει, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχε πάρει από τους επενδυτές, είχε κάνει φτερά. Κάποιοι είπαν ότι τον είδαν στη Γερμανία και στην Ισπανία, άλλοι στη Ρωσία και τη Βραζιλία. Τελικά τον Ιούλιο του ίδιου έτους θαν συλληφθεί στην Ινδονησία, όταν τον αναγνώρισε ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών.

Έντεκα μήνες αργότερα, ο Λου Πέρλμαν θα περάσει την πύλη των φυλακών και δεν θα βγει ποτέ ξανά. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή τον Αύγουστο του 2016. Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ θα γράψει στα social media για τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε και τον έκανε σταρ: «Ελπίζω να βρει γαλήνη».

I hope he found some peace. God bless and RIP, Lou Pearlman. — Justin Timberlake (@jtimberlake) August 21, 2016

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του Netflix, περίπου 400 εκ. δολάρια από την απάτη του, ακόμα και σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.