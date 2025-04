Το μεγάλο ερώτημα, καθώς οι παγκόσμιες πωλήσεις μετοχών δείχνουν μια ακόμη εβδομάδα πτώσης των αγορών στις ΗΠΑ, είναι πόσο πόνο είναι διατεθειμένος να προκαλέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να δοκιμάσει τις θεωρίες του για τους δασμούς, σύμφωνα με την κεντρική ανάλυση του CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι είναι «ανοιχτός να μιλήσει» με τους παγκόσμιους ηγέτες για νέες συμφωνίες, καθώς έδειξε ένα γενναίο πρόσωπο στο χάος που έχει εξαπολύσει ο εμπορικός του πόλεμος, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που έπαιζε γκολφ στις αποκλειστικές ιδιοκτησίες του στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι έχει μιλήσει με «πολλές χώρες» και ότι παρά την οργή στο εξωτερικό για τις εμπορικές επιθέσεις του την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», «είναι πολύ καλοί».

Όμως καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον με το Air Force One, οι μετοχές έπεσαν στο άνοιγμα στο Τόκιο, οδηγώντας τις ασιατικές αγορές προς τα κάτω, και τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έδειξαν ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες τεράστιες απώλειες στη Wall Street.

«Τι θα συμβεί με την αγορά; Δεν μπορώ να σας πω, αλλά μπορώ να σας πω ότι η χώρα μας έχει γίνει πολύ ισχυρότερη και τελικά θα είναι μια χώρα που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη», δήλωσε ο Τραμπ, υποβαθμίζοντας παράλληλα τις απώλειες των μετοχών που έχουν βλάψει τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων Αμερικανών.

«Δεν θέλω να πέσει τίποτα. Αλλά μερικές φορές πρέπει να παίρνετε φάρμακα για να διορθώσετε κάτι», είπε.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι έστειλαν αντικρουόμενα μηνύματα την Κυριακή σχετικά με το αν ο Τραμπ βλέπει τον οικονομικό πόλεμο που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα ως μοχλό για βραχυπρόθεσμες συμφωνίες ή αν εννοεί σοβαρά μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της παγκόσμιας οικονομίας που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Η σύγχυση ήρθε με φόντο την αυξανόμενη δυσφορία ορισμένων Ρεπουμπλικανών βουλευτών για την εμπορική επίθεση και καθώς μαζικά πλήθη σε όλη τη χώρα πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κατά του Τραμπ στη μεγαλύτερη εκδήλωση διαφωνίας κατά τη δεύτερη θητεία του.

REPORTER: «Is there pain in the market at some point you’re unwilling to tolerate?»@POTUS: «I think your question is so stupid. I don’t want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something — and we have been treated so badly by other countries.» pic.twitter.com/09QBmfqzYF

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2025