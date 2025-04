Το εμβληματικό συγκρότημα των Blondie ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του ντράμερ της μπάντας, Κλεμ Μπερκ.

Οι Blondie αποχαιρέτησαν το μέλος τους με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου και μέλους του συγκροτήματος, Κλεμ Μπερκ, μετά από μια ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο.

Ο Κλεμ δεν ήταν απλώς ένας ντράμερ· ήταν ο παλμός των Blondie. Το ταλέντο, η ενέργεια και το πάθος του για τη μουσική ήταν απαράμιλλα, και οι συνεισφορές του στον ήχο και την επιτυχία μας είναι ανυπολόγιστες.

Πέρα από την μουσική του ικανότητα, ο Κλεμ ήταν πηγή έμπνευσης τόσο στη σκηνή όσο και εκτός αυτής.

Το ζωντανό του πνεύμα, ο μεταδοτικός ενθουσιασμός και η ακέραιη εργασιακή ηθική του άγγιξαν όλους όσους είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν. Η επιρροή του Κλεμ εκτεινόταν πολύ πέρα από τους Blondie.

View this post on Instagram A post shared by Blondie (@blondieofficial)

Ως αυτοαποκαλούμενος Rock & Roll survivor συνεργάστηκε με πολλούς εμβληματικούς καλλιτέχνες, όπως οι Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond, Go-Go’s και άλλους.

Η επιρροή και οι συνεισφορές του εκτείνονται σε δεκαετίες και είδη, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι σε κάθε project που συμμετείχε.

Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Κλεμ σε όλο τον κόσμο.

Η κληρονομιά του θα ζει μέσα από τoν τεράστιο μουσικό όγκο που δημιούργησε και τις αμέτρητες ζωές που άγγιξε.

Καθώς διαχειριζόμαστε αυτή την βαθιά απώλεια, ζητάμε ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Καλή αντάμωση, Δρ. Μπερκ.

Ντέμπι, Κρις και όλη η οικογένεια των Blondie».

Εμβληματικός ντράμερ

Ο Κλεμ μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ενταχθεί στους Blondie λίγο μετά τη δημιουργία του συγκροτήματος το 1975 και παρέμεινε μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Είχε τεράστια επιρροή στην ανάπτυξη του συγκροτήματος, προσκαλώντας τον φίλο του Γκάρι Βαλεντάιν να ενταχθεί ως μπασίστας, και μάλιστα τους κράτησε ενωμένους, επιλύοντας τις διαφορές όταν τα ιδρυτικά μέλη Ντέμπι Χάρι και Κρις Στέιν σκέφτονταν να χωρίσουν στις πρώτες μέρες τους.

Τα ντραμς του Μπερκ είναι πυλώνες των τεράστιων επιτυχιών της μπάντας – συμπεριλαμβανομένων των έξι νούμερο ένα του συγκροτήματος, Heart Of Glass, Sunday Girl, Atomic, Call Me, The Tide Is High και Maria.

Ο Μπερκ ήταν γνωστός πέρα από τη μουσική του δεινότητα, και για τη σκηνική του παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της 15χρονης παύσης των Blondie από το 1982 έως το 1997, ο Μπερκ έπαιξε ντραμς για το αμερικανικό πανκ συγκρότημα The Ramones με το όνομα Elvis Ramone και ήταν ο τακτικός ντράμερ για τους The Romantics από το 1990 έως το 2004.

Ο αστέρας των ντραμς, τιμήθηκε με την εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame το 2006.

Ακτιβιστής για τον αυτισμό

Ο Μπερκ έλαβε τιμητικό διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Γκλόστερσαϊρ το 2011, αφού συμμετείχε σε μια οκταετή μελέτη σχετικά με τις επιδράσεις των ντραμς στη φυσιολογία και την ψυχολογία.

Την ίδια χρονιά, ίδρυσε τους International Swingers με τον μπασίστα των Sex Pistols, Γκλεν Μάτλοκ, και περίπου την ίδια περίοδο ίδρυσε τους Split Squad.

Τρία χρόνια αργότερα, έγινε ιδρυτικό μέλος των Empty Hearts, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το 2014.

Το 2023, ο Μπερκ υποστήριξε ένα επιστημονικό ερευνητικό έργο που διαπίστωσε ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσίασαν μειωμένα συμπτώματα μετά από οκτώ εβδομάδες μαθημάτων ντραμς.

Πρότεινε να διδάσκονται τα ντραμς στα σχολεία για να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τη δυσλεξία και τον αυτισμό.

Την εποχή εκείνη, ο αστέρας των Blondie δήλωσε ότι η ντραμς ήταν ένας «πολύ θετικός τρόπος ζωής».

Περιγράφοντας το ερευνητικό έργο η Βασιλική Εταιρεία στο Λονδίνο, είπε: «Ανακαλύψαμε ότι τα ντραμς έχουν οφέλη στη φυσιολογία και την ψυχολογία, είναι ένας πολύ υγιής τρόπος ζωής. Βελτιώνει τη ζωή σε βάθος χρόνου. Επίσης διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά με αυτισμό, για παράδειγμα, μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν σε απλά μαθήματα ντραμς».