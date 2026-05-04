Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο εισέβαλε στο γήπεδο και έδωσε γροθιά στον βοηθό διαιτητή (vid)

Άσχημες εικόνες στον ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Ροτσίδης Μάμμαρι-ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς.

Ένας 38χρονος υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Κυνηγών, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε στον βοηθό του διαιτητή δίνοντάς του μάλιστα γροθιά.

«Αν οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι δεν σέβεται τις αρχές της δικαιοσύνης, του δικαίου και των θεσμών, δεν θα έχει θέση ανάμεσά μας», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του το Κίνημα Κυνηγών, με το οποίο ήταν υποψήφιος, ο οποίος μάλιστα τέθηκε υπό τριήμερη κράτηση, σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ.

