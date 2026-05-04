Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο εισέβαλε στο γήπεδο και έδωσε γροθιά στον βοηθό διαιτητή (vid)
Απαράδεκτες σκηνές σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στην Κύπρο.
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Πανικός στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα
- Αντικαταστάθηκε ο διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού με απόφαση Κικίλια
- Τοπία που κόβουν την ανάσα: Αυτά είναι όλα τα νέα γεωπάρκα της UNESCO στην Ευρώπη
Άσχημες εικόνες στον ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Ροτσίδης Μάμμαρι-ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς.
Ένας 38χρονος υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Κυνηγών, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε στον βοηθό του διαιτητή δίνοντάς του μάλιστα γροθιά.
«Αν οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι δεν σέβεται τις αρχές της δικαιοσύνης, του δικαίου και των θεσμών, δεν θα έχει θέση ανάμεσά μας», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του το Κίνημα Κυνηγών, με το οποίο ήταν υποψήφιος, ο οποίος μάλιστα τέθηκε υπό τριήμερη κράτηση, σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ.
Δείτε όσα έγιναν στην Κύπρο
- Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο εισέβαλε στο γήπεδο και έδωσε γροθιά στον βοηθό διαιτητή (vid)
- Γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυσαρεστημένοι με τον Εμπαπέ…
- Αγωνία στην ΑΕΚ με Στρακόσα – Έπαιξε με ενοχλήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό
- Μονακό: Χάνει την υπόλοιπη σειρά με τον Ολυμπιακό ο Ντιαλό
- Σπουδαία στιγμή για τον Χάινς: Μπήκε στο Hall of Fame της Αρμάνι Μιλάνο (pics)
- Ολυμπιακός: Ποια είναι τα δεδομένα με τη συμμετοχή του Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό
- Σίνερ: Η νέα εποχή του τένις έχει ήδη το όνομά του
- Έπος: Σκύλος έκανε «ντου» σε γήπεδο και έκανε… επίθεση! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις