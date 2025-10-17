Σταύρος Δημοσθένους: Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο
Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε στην Κύπρο μετά από πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο - Η πορεία του στη Μεγαλόνησο, η Καρμιώτισσα και ο Απόλλωνας Λεμεσού.
Το κυπριακό ποδόσφαιρο πενθεί, καθώς ο παράγοντας, Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε γνωστό αυτοκινητόδρομο στη Μεγαλόνησο.
Ο επιχειρηματίας που υπήρξε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και παράγοντας του Απόλλωνα Λεμεσού δέχτηκε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο αμάξι του από προπορευόμενο όχημα που ανέκοψε την πορεία του και έχασε τη ζωή του, προκαλώντας σοκ στην Κύπρο.
Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους
Ο έμπειρος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού. Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ έχει υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού κατά το παρελθόν. Παράλληλα, ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην κυπριακή πόλη και ασχολείται με το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μετά την παραίτηση του Γιώργου Κούμα, που ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΠ, όμως τελικά αποφάσισε να μην συμμετέχει και να μην διεκδικήσει τη θέση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Δημοσθένους, δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του από άτομο που φέρεται να κινείτο με βαν αυτοκίνητο. Ο γιoς του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ωστόσο στη διαδρομή είχαν ατύχημα με αποτέλεσμα ο Δημοσθένους να υποκύψει στα τραύματα του.
Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα είναι προγραμματισμένο και παιχνίδι της Καρμιώτισσας κόντρα στον ΑΣΙΛ για τη δεύτερη κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου και το πιθανότερο είναι να υπάρξει αναβολή λόγω της δολοφονίας του Δημοσθένους.
