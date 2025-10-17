Σοκ στην Κύπρο: Δολοφονήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους – Τον πυροβόλησαν στο αμάξι

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/10) στη Λεμεσό, προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς. Θύμα είναι ο επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παράγοντας Σταύρος Δημοσθένους, που υπήρξε στο παρελθόν πρόεδρος της Καρμιώτισσας, του Άρη, αλλά και παράγοντας του Απόλλωνα Λεμεσού.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του νησιού ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε αρκετές φορές.

Δείτε το βίντεο από τον αυτοκινητόδρομο στην Κύπρο

Πληροφορίες των Μέσων της Κύπρου αναφέρουν πως, σε κοντινή απόσταση στον ίδιο δρόμο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση του φόνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Καρμιώτισσα υποβιβάστηκε την περσινή σεζόν από την Α’ κατηγορίας του κυπριακού πρωταθλήματος.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο έμπειρος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού. Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ έχει υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού κατά το παρελθόν. Παράλληλα, ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην κυπριακή πόλη και ασχολείται με το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια.

Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μετά την παραίτηση του Γιώργου Κούμα, που ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΠ, όμως τελικά αποφάσισε να μην συμμετέχει και να μην διεκδικήσει τη θέση.