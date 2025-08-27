Πάφος: Η ομάδα – έκπληξη της Κύπρου που κάνει την ποδοσφαιρική Ευρώπη να υποκλιθεί

Oύτε ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου μπόρεσε να ανακόψει την πορεία της Πάφου, με την κυπριακή ομάδα να παίρνει ισοπαλία 1-1 στην έδρα της και σε συνδυασμό της νίκης στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου να προκρίνεται στην League Phase.

Ένα ταξίδι αρκετά πρόσφατο, καθώς η Πάφος FC δημιουργήθηκε στις 10 Ιουνίου 2014 από τη συγχώνευση δύο ομάδων της πόλης, της AEΠ Πάφου και της ΑΕΚ Κουκλιών με τα χρώματα της ομάδας είναι το μπλε και το λευκό ενώ το έμβλημά της, περιλαμβάνει την μορφή του Κυπρίου ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ο οποίος για τη δράση του συνελήφθη από τις βρετανικές δυνάμεις και εκτελέστηκε διά απαγχονισμού σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Τα πρώτα βήματα

Η πρώτη της συμμετοχή τη σεζόν 2014/15, έγινε στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Κύπρου και κατάφερε μέσω της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα να προβιβαστεί στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο, δεν έμεινε πολύ καθώς την επόμενη χρονιά έπεσε, τερματίζοντας στη δωδέκατη θέση. Νέα άνοδος ξανά τη σεζόν 2016/17, που σήμανε και τη μονιμοποίησή της ομάδας στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας της Κύπρου.

Οι ξένοι επενδυτές και το όραμα τους

Πίσω από την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της ομάδας σε ευρωπαϊκό πρωταγωνιστή κρύβονται οι Ρώσοι Σεργκέι Λομάκιν και ο Ρομάν Ντουμπόφ. Ο Λομάκιν είναι είναι δισεκατομμυριούχος (1,2 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes) με αλυσίδα σούπερ μάρκετ που έχει παρουσία σε πολλές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, ενώ ο Ντουμπόφ που είναι και ο Πρόεδρος της ομάδας, είναι ο τεχνοκράτης της υπόθεσης. Παρουσίασε έναν 10ετή σχεδιασμό με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνεισφορά της ομάδας στη πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Πάφου. Με τη δημιουργία επαγγελματικών δομών και τρόπου λειτουργίας, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων ταλέντων μέσω συνεργασιών με κορυφαίες ακαδημίες και με διεύρυνση της βάσης των φιλάθλων,

Τα πρώτα τρόπαια

Το 2024 ήρθε το πρώτο σημαντικό τρόπαιο στην ιστορία της, η κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου με νίκη 3-0 επί της Ομόνοιας. Την επόμενη σεζόν (2024–25) ήρθε και το πρωτάθλημα, με συγκομιδή-ρεκόρ 78 βαθμών, το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές ομάδες της Κύπρου.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία

Η πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν μέσω του Europa League 2024–25, αλλά επειδή αποκλείστηκε από την Ελφσμποργκ συνέχισε στο Europa Conference League, όπου απέκλεισε κατά σειρά τις Ζαλγκίρις, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Κλουζ για να συνεχίσει στη League Phase πετυχαίνοντας 5 νίκες, δύο ισοπαλίες και 3 ήττες. Και φέτος ξεκινώντας από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Ντιναμό Κιέβου και τον Ερυθρό Αστέρα. Εγινε έτσι η τρίτη κυπριακή ομάδα με παρουσία σε τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ.

Ο βοηθός προπονητής που έγινε πρώτος

Από το 2023 προπονητής της ομάδας είναι ο Ισπανός Χουάν Κάρλος Καρσέδο, για πολλά χρόνια βοηθός του Ουνάι Εμερι. Το 2020 έγινε κόουτς στην Ίμπιζα για 54 παιχνίδια, ενώ έκατσε και στον πάγο της Σαραγόσα για ακόμη 15 ματς το 2022. Το συμβόλαιο του λήγει το 2026.

Ο Καρσέδο έχει επενδύσει σε αρκετούς ξένους παίκτες για να φτιάξει το σύνολο που επιθυμεί όπως ο Βραζιλιάνος αμυντικός Μπρούνο που έχει παίξει στον Ολυμπιακός, όπως και ο Πορτογάλος μέσος Πέπε που αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο κυπριακό πρωτάθλημα. Επίσης ο Ισπανός αμυντικός Γκόλνταρ, ο Βραζιλιάνος ακραίος Τζάτζα, ο Σουηδός επιθετικός Τάνκοβιτς με πέρασμα από την ΑΕΚ και οι Κύπριοι διεθνείς Νεόφυτος Μιχαήλ (τερματοφύλακας) και Κώστας Πηλέας (αμυντικός).

Και πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την συμφωνία με τον 38χρονο Νταβίντ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος με μεγάλη καριέρα σε Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ μεταξύ άλλων, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2027.