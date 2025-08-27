Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Και το… παραμύθι της Πάφου συνεχίζεται! Η Κυπριακή ομάδα δεν σταμάτησε ούτε στο εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα και με την ισοπαλία (1-1) απέναντι στους Σέρβους, εξασφάλισε την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Ζαζά, ο οποίος βρήκε δίχτυα με μια εντυπωσιακή έμπνευση στο 89′, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και σε συνδυασμό με τη νίκη 2-1 στη Σερβία, έστειλε την ομάδα του στην ελίτ της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της.





Το πρώτο μέρος του αγώνα έλαβε τέλος χωρίς συγκινήσεις, με την Πάφο να κρατά την πρόκριση λόγω του 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο και με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Μίρκο Ίβανιτς πήρε την ασίστ του Σερίφ Εντιαγέ και έκανε το 1-0, φέρνοντας στα ίσα στο συνολικό σκορ.

Οι Κύπριοι όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Η πίεσή τους απέφερε καρπούς στο 89′ και ύστερα από έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Πεπέ, ο Ζαζά γύρισε έβαλε εντυπωσιακά το πόδι του, η μπάλα πήρε ύψους και κατέλεξε στο τέρμα του Ερυθρού Αστέρα για το 1-1. Οι γηπεδούχοι άντεξαν στα τελευταία λεπτά και έτσι με το τελικό 1-1 πήραν την ιστορική πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

«Γλυκιά» ήττα για την Μπόντο Γκλιμντ

Στο άλλο παιχνίδι που έκλεισε την βραδιά, η Μπόντο Γκλιμτ μπορεί να ηττήθηκε από την Στουρμ Γκρατς εκτός έδρας με 2-1, αλλά το 5-0 του πρώτου αγώνα δεν άφησε πολλά περιθώρια, έτσι οι Νορβηγοί ήταν εκείνοι που προκρίθηκαν στην τελική φάση του Champions League.

Η Μπόντο προηγήθηκε με τον Ματίας Γιόργκενσεν στο 15′, αλλά με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Σίντι Τζάτα ισοφάρισε σε 1-1. Την… ανούσια νίκη στους Αυστριακούς, χάρισε ο Τιμ Όερμαν στο 73ο λεπτό της συνάντησης διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.



