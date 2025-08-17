Η Πάφος θέλει να πυροδοτήσει και τη «βόμβα» Καβάνι

Η Πάφος συνεχίζει με «σπασμένα τα φρένα» στη μεταγραφική περίοδο, καθώς μετά τη «βόμβα» Νταβίντ Λουίζ, είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν ακόμα σπουδαίο ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με το κυπριακό «24sports», η Πάφος θέλει να κάνει δικό της τον Έντισον Καβάνι, με την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Ουρουγουανού σούπερ σταρ.

Τι λένε για τον Καβάνι και την Πάφο

Βάσει τον όσων αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, η διοίκηση της Πάφου είναι αποφασισμένη να κάνει την υπέρβαση με τον διεθνή Ουρουγουανό επιθετικό, που δεσμεύεται και με συμβόλαιο με την Μπόκα.

Η κυπριακή ομάδα έχει «τρελάνει» την Ευρώπη, καθώς βρίσκεται κοντά στη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League και θέλει να «ταρακουνήσει» τα νερά με τις μεταγραφές των Λουίζ και Καβάνι, κάτι που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφαση του «Matador», καθώς θέλει να αγωνιστεί ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας γράψει «ιστορία» με τις Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πάνω από 350 γκολ στο βιογραφικό του.