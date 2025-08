Πάφος FC: Μια ιστορία γεμάτη ρούβλια και προσδοκίες

Σύμφωνα με το μύθο, στην Πάφο γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη από τον αφρό της θάλασσας και οι αρχαίοι τη λάτρευαν γι’ αυτό και έχτισαν ναούς.

Κάπως έτσι, σχεδόν από το πουθενά, εμφανίστηκε στις επάλξεις του κυπριακού ποδοσφαίρου η Πάφος FC. Και πιθανότατα να μην τη γνωρίζαμε ποτέ, αν δεν υπήρχαν τα γεγονότα του 2017, όταν και εξαγοράστηκε από την Total Sports Investments. Η εταιρεία ανήκει στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Σεργκέι Λομάκιν, ιδρυτή μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ και πολλές επενδύσεις στη Μεγαλόνησο. Το 2018 μάλιστα είχε αγοράσει το κυπριακό διαβατήριό του έναντι 2,5 εκ. ευρώ, μέχρι που οι Κύπριοι το ανακάλεσαν υπό την πίεση των Βρυξελλών.

Δεξί του χέρι έχει τοποθετήσει τον Ρομάν Ντουμπόφ, ο οποίος μιλάει εξ ονόματός του, καθώς δεν δίνει συνεντεύξεις και ζει ιδιωτικά. Ο Ντούμποφ είναι επιχειρηματίας, επενδυτής και προπονητής ποδοσφαίρου με 15 χρόνια εμπειρίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ζει στην Αγγλία και είναι απόλυτα αφοσιωμένος στις ιδιαιτερότητες του τοπικού ποδοσφαίρου. Ήταν συνιδιοκτήτης της Πόρτσμουθ, συνεργάστηκε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Έβερτον, τη Γουέστ Χαμ και δώδεκα άλλες ομάδες. Είναι επίσης φίλος με τον πρώην επικεφαλής της Πρέμιερ Λιγκ, σερ Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, τον αθλητικό διευθυντή της Λιντς, Βίκτορ Όρτα , τον σύμβουλο στρατηγικής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ , και πολλά άλλα άτομα που προωθούν τον κλάδο.

Το μοντέλο βασίζεται σε ένα σύστημα ιδιοκτησίας αρκετών ομάδων σε διαφορετικές χώρες, ακολουθώντας το παράδειγμα της City, της Red Bull και της οικογένειας Pozzo.



«Παίρνουμε ως παράδειγμα την οικογένεια Pozzo, την City Group και την Red Bull. Βρισκόμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο – μπαίνουμε σε αγορές που γνωρίζουμε καλά και κατανοούμε τις δυνατότητες. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέα ταλέντα. Για παράδειγμα, στη Rodina FC, ο γηραιότερος παίκτης είναι 23 ετών. Τους δίνουμε την ευκαιρία να παίξουν.» είχε δηλώσει ο Ντουμπόφ.

Αυτοί οι δύο άλλαξαν τα πάντα στην Πάφο. Όταν πρωτοπαρουσίασαν το πλάνο τους στους ιθύνοντας τους πέρασαν για τρελούς. Στόχος τους αρχικά ήταν να φτάσουν στην πρώτη εξάδα του κυπριακού πρωταθλήματος. Εκεί που το 2016 αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία, κατάφερε το 2024 να πάρει το Κύπελλο, να κάνει πορεία πέρυσι μέχρι τους 16 του Conference League, να κατακτήσει το πρωτάθλημα, και φέτος να διεκδικεί την είσοδό της στη league phase του Champions League.

Δεν είναι διόλου φειδωλοί με τα χρήματά τους. Το αντίθετο. Το 2021, ο σύλλογος ανακαίνισε πλήρως το προπονητικό κέντρο «Νάσος Κωνσταντίνου» έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, κατασκεύασε δύο γήπεδα κανονικού μεγέθους με υβριδικές επιφάνειες και ένα σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης.

⚽ The artificial pitch of our Training Centre! It is a top quality artificial pitch the only one in Cyprus!

The pitch which is built according to the top requirements of European Federation hosts the trainings as well as the official games of Pafos FC Academy teams.#pafosfc pic.twitter.com/SAJZOtzE6a

— Pafos FC (@pafosfcofficial) June 21, 2022